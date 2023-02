Seattle es la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir la discriminación por casta

La ciudad de Seattle se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir la discriminación por motivos de casta, luego de una votación del concejo municipal este martes.

“Es oficial: ¡Nuestro movimiento ha ganado una prohibición histórica, la primera en la nación, sobre la discriminación por castas en Seattle!”, celebró en su cuenta de Twitter la concejal india-estadounidense Kshama Sawant, quien presentó la iniciativa.

“Ahora necesitamos construir un movimiento para difundir esta victoria por todo el país”, subrayó.

