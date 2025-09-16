Internacionales

Se tiró por el balcón y sobrevivió, pero al caer mató a una anciana. Ahora afronta cargos

El pasado domingo, la ciudad italiana de Milán fue escenario de uno de esos episodios que hacen pensar que, quizá, la realidad imita a la literatura. En este caso, a la mala literatura.

El hecho ocurrió sobre las 20:30 horas en la calle Fratelli di Dio, situada en los arrabales occidentales de la urbe. Allí, un hombre de 70 años intentó quitarse la vida saltando desde el cuarto piso de su edificio. Al hacerlo, aterrizó sobre una mujer de 83 años, identificada como Francesca Manno.

Según informara el periódico local Il Giorno, la octogenaria fue asistida rápidamente, pero los esfuerzos por reanimarla resultaron inútiles. En cuanto al suicida, falló en su intento y convalece en el Hospital Niguarda. De acuerdo con el citado informe, sufrió varias fracturas en las piernas y su estado todavía reviste cierta gravedad, pero no al punto de poner en riesgo su vida.

Vecinos refirieron que la tragedia tuvo lugar en el pasillo interior del edificio, cuando la mujer, que había salido por la puerta principal, caminaba hacia un patio situado en la zona de cocheras. En cuanto al hombre, vive hace más de quince años en el edificio, donde también reside su hermano.

Una vez que sea dado de alta, deberá afrontar cargos por homicidio involuntario.