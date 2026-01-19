Policiales

Se tiró a un aljibe, la rescataron y quiso matarse “varias veces” dentro de patrullero

En la noche del domingo, efectivos policiales del departamento de Maldonado debieron ocuparse del caso de una mujer que demostró una firme determinación suicida.

Según consigna la emisora fernandina FM Gente, la alarma fue dada por el excompañero de la mujer, quien dijo que esta se había arrojado dentro de un aljibe sin agua en la zona de Cerro Pelado.

Personal de Bomberos llegó al lugar y extrajo a la mujer, que presentaba varios golpes debido a la violenta caída. Posteriormente, agentes de policía procedieron a trasladarla de urgencia a un centro de salud, pero el viaje no fue sencillo. Según el citado informe, durante el trayecto la mujer “intentó en repetidas ocasiones autoeliminarse con el cinturón de seguridad”.

Finalmente, la mujer fue ingresada y estabilizada. El caso continúa en investigación.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.