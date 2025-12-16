Se suicidó un soldado de 21 años en la Quinta de Olivos, donde vive Javier Milei

Un soldado del Ejército Argentino de 21 años se suicidó de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad, informó Infobae.
Fuentes del caso señalaron que el hombre fue encontrado junto a una carta —que creen que fue escrita por él— dirigida a su familia y a sus compañeros del Ejército. El joven expresó que debía una gran suma de dinero, consignó la prensa argentina.
El fallecido nació en una localidad de la provincia de Misiones. Infobae accedió al a su perfil comercial y crediticio, que muestra deudas en blanco de diversa antigüedad por casi dos millones de pesos argentinos a diferentes bancos y entidades financieras.
La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió a la Policía Federal que lleve adelante una investigación de la muerte del joven. Se espera que en las próximas horas se presenten los resultados a la autopsia del cuerpo.
Javier Milei, que reside en la Quinta de Olivos, no estaba en el predio, ya que iba a reunirse con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada.
