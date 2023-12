Se sorteó La Grande de Fin de Año y hubo ganador: el 38.597 se llevó US$ 4 millones

Locales

Montevideo Portal

El final del año llega con el clásico premio organizado por Loterías y Quinielas, que ya no posee el nombre “Gordo de Fin de Año”, sino que desde hace unos meses el nombre cambió a “La Grande de Fin de Año”.

De esta manera, La Grande se sorteó en la noche de este viernes con un total de US$ 9 millones en juego: el primer premio fue de US$ 4 millones, el segundo de US$ 250.000 y el tercero de US$ 100.000.

La transmisión se pudo ver en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Uruguaya.

Así, el número ganador del premio mayor resultó el 38.597. Se comercializó en forma electrónica en Montevideo y se vendió entero (es decir, los 20 vigésimos).

A continuación, todos los resultados del sorteo:

2. 28.681 $ 10.000.000

2. 28.681 — $ 10.000.000

3. 3.689 — $ 4.000.000

4. 3.082 — $ 2.000.000

5. 23.865 — $ 2.000.000

6. 37.157 — $ 800.000

7. 25.430 — $ 800.000

8. 5.606 — $ 800.000

9. 23.944 — $ 800.000

10. 22.354 — $ 800.000

11. 27.518 — $ 400.000

12. 25.854 — $ 400.000

13. 34.628 — $ 400.000

14. 24.871 — $ 400.000

15. 24.697 — $ 400.000

16. 19.312 — $ 400.000

17. 5.566 — $ 400.000

18. 24.261 — $ 400.000

19. 27.006 — $ 400.000

20. 6.955 — $ 400.000

Se emitieron un total de 40.000 números. Según informó el director de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois, el 54% de los números se vende en Montevideo y el resto en el interior. En diálogo con Telemundo, Berois había reparado en que la mayoría de los billetes se vende de forma colectiva y son pocos las personas que adquieren uno entero.

Montevideo Portal