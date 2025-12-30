Contenido creado por Joaquín Symonds
Más que un milton y una Juana

Se sorteó El Gordo de Fin de Año: conocé cuáles fueron los números ganadores

Este año, la edición regalaba alrededor de US$ 10 millones y se podían comprar fracciones de manera electrónica.

30.12.2025 21:25

Lectura: 1'

2025-12-30T21:25:00-03:00
Montevideo Portal

Este martes 30 de diciembre se sorteó una nueva edición de El Gordo de Fin de Año. El premio, en esta ocasión, regaló alrededor de US$ 10 millones. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas había anunciado que la transmisión comenzaría a las 21:00 horas. 

Según el organismo, el primer premio fue de $ 160 millones, el segundo de $ 10 millones y el último de $ 4 millones. El último premio millonario que se sorteó fue de $ 2 millones mientras que los restantes rondarán de los $ 800.000 a los $ 400.000.

Según se anunció, el titular de la cédula 4.749.190-1 resultó ganador de $ 25.000, mientras que la organización social Hospital Maciel, ganó $ 50.000.

El billete entero costaba $ 14.000, el décimo $ 1.400 pero también se podía jugar a través de la compra de una fracción electrónica que sale $ 350.

Números ganadores

Foto: captura de pantalla del video / La Banca.

