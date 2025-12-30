Locales

Se sorteó El Gordo de Fin de Año: conocé cuáles fueron los números ganadores

Montevideo Portal

Este martes 30 de diciembre se sorteó una nueva edición de El Gordo de Fin de Año. El premio, en esta ocasión, regaló alrededor de US$ 10 millones. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas había anunciado que la transmisión comenzaría a las 21:00 horas.

Según el organismo, el primer premio fue de $ 160 millones, el segundo de $ 10 millones y el último de $ 4 millones. El último premio millonario que se sorteó fue de $ 2 millones mientras que los restantes rondarán de los $ 800.000 a los $ 400.000.

Según se anunció, el titular de la cédula 4.749.190-1 resultó ganador de $ 25.000, mientras que la organización social Hospital Maciel, ganó $ 50.000.

El billete entero costaba $ 14.000, el décimo $ 1.400 pero también se podía jugar a través de la compra de una fracción electrónica que sale $ 350.

Números ganadores

