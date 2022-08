Se regularizó situación de 2200 menores tras anuncio de suspensión de asignación familiar

Política

El ministro Martín Lema dijo que la cifra de las familias que reciben la prestación y no están enviando a sus hijos a un centro educativo descendió de 11.580 a 9.370.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, visitó este martes Río Branco y brindó en esa ciudad una conferencia de prensa en la que remarcó que desde que el Mides anunció la suspensión de la Asignación Familiar Plan Equidad a aquellos que no cumplen con la contraprestación de enviar a los menores a centros educativos, casi el 20 % regularizó la situación.

El jerarca dijo que cuando se constató que había “un incumplimiento en la contraprestación había dos caminos: hacer la vista gorda o actuar en consecuencia”.

En esta línea, la cartera anunció en los primeros días de agosto que suspenderían 11.000 asignaciones familiares de hogares y familias que no estaban enviando a sus hijos a centros educativos.

En Río Branco, Lema informó que, preliminarmente, en situación de suspensión había 11.588 casos de un total de 380.000 en todo el país, que tras el anuncio del Mides descendió a 9370.

“Quiere decir que más de 2000 menores fueron regularizados con la inscripción correspondiente. Es casi el 20 %. Ya estamos viendo los efectos de haber adoptado una medida que es antipática, que no nos genera gusto, pero que tenemos la absoluta convicción de llevar adelante. Nos reafirma el camino elegido”, argumentó el ministro, que destacó el trabajo coordinado con el Banco de Previsión Social y con la Administración Nacional de Educación Pública.

Desde el Mides se informó que los restantes casos que faltan regularizar no tienen un plazo específico, pero no cobrarán la partida setiembre en caso de no hacerlo.

