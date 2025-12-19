Se quitó la vida un efectivo policial de Montevideo; es el tercer caso en una misma semana

Montevideo Portal
En las últimas horas, ocurrió un nuevo caso de autoeliminación en la Policía Nacional; en este caso, fue un hombre perteneciente al Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Montevideo Portal, la víctima pertenecía a la división Talleres. La Dirección de Bienestar de la cartera, creada recientemente en la Ley de Presupuesto, ya tomó el caso y está trabajando en él.
Este es el tercer suicidio que hay que lamentar en la semana: se suma a la autoeliminación de Leonardo Cortez, un efectivo de 21 años que trabajaba en la Cárcel de Santiago Vázquez, y el de Lucía Rodríguez, una funcionaria de Canelones de 23 años. Se trata del undécimo caso en lo que va de la fuerza policial en 2025.
Línea Vida: 0800 0767 *0767.
Línea de apoyo emocional: 0800 1920.
Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.
