Locales

Se puso a la venta el predio donde estuvo el asentamiento Kennedy: ¿de cuánto es la base?

Montevideo Portal

El terreno donde durante décadas funcionó el histórico asentamiento Kennedy, en Maldonado, fue puesto oficialmente a la venta mediante un llamado público a expresiones de interés. El proceso es llevado adelante por República Afisa, que administra el inmueble tras su transferencia por parte de la Intendencia de Maldonado.

De acuerdo al pliego de condiciones, se trata del padrón Nº 11.603, ubicado en la localidad catastral de Punta del Este, con frentes a avenida Aparicio Saravia y a las calles Isabel de Castilla y San Pablo. El predio tiene una superficie total de 355.635,52 metros cuadrados —más de 35 hectáreas— y se encuentra baldío, desocupado y sin deudas.

El valor base fijado para la operación es de US$ 29.170.000, aunque el llamado establece que podrán aceptarse propuestas de hasta un 10% por debajo de ese monto.

Las ofertas deberán presentarse con precio pagadero al contado, y únicamente podrán participar quienes hayan adquirido previamente el pliego, cuyo costo es de US$ 5.000. Además, los interesados deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta por US$ 500.000, con una vigencia de seis meses.

La fecha límite para la recepción de expresiones de interés fue fijada para el 16 de abril a las 12:00 horas, en las oficinas de República Afisa en Montevideo —25 de Mayo e Ituzaingó, en Ciudad Vieja—. En caso de que las propuestas presentadas tengan diferencias de hasta un 10% entre sí, el fideicomiso podrá solicitar una mejora económica en un plazo de 48 horas.

Una vez seleccionada la oferta que brinde las mejores condiciones económicas para el fideicomiso, el interesado deberá depositar un 10% del monto ofertado como mantenimiento de interés y contará con un plazo máximo de 90 días corridos para abonar el saldo y firmar la escritura de compraventa.

El proceso de realojo de las familias del Kennedy comenzó formalmente en 2022 y se desarrolló trasladando cientos de familias a un nuevo barrio especialmente construido con viviendas de material. La iniciativa fue impulsada por la Intendencia de Maldonado y ejecutada a través del fideicomiso, con el objetivo de erradicar el asentamiento y urbanizar el área.

Montevideo Portal