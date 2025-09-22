Locales

Se produjo un incendio en Centro Cultural del candombe en Barrio Sur

Un incendio se produjo al mediodía de este lunes en el Centro Cultural La Calenda ubicado en la rambla a la altura del Barrio Sur.

En diálogo con Montevideo Portal, Bomberos confirmó que el fuego logró controlarse, pero el personal aún se encuentra trabajando para apagarlo.

El predio, ubicado en la calle Río Negro, es un centro de referencia para la cultura afro en Uruguay. Según describe la asociación civil que allí opera, La Calenda, es hogar del taller de fabricación de tambores “El Power” de Fernando “Lobo” Núñez y también tiene un museo dedicado a la historia del candombe.