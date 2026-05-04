Se precipitó: brutal impacto de avión con edificio en Belo Horizonte y todo quedó filmado
El piloto y uno de los pasajeros murieron, mientras que otras tres personas fueron trasladadas a un centro de salud.
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04.05.2026 15:29
Montevideo Portal
Un avión se estrelló contra un edificio en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, dejando al menos a dos personas fallecidas y a tres heridas de gravedad.
La aeronave de un solo motor llevaba cinco ocupantes a bordo. El piloto y uno de los pasajeros murieron en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas en estado grave a centros de salud, informó O Globo.
La aeronave había despegado minutos antes del accidente desde el Aeropuerto de Pampulha, en Belo Horizonte.
URGENTE??— Lucas Franco (@LucasFranco_l) May 4, 2026
Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte. O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/0J2ylj1eaR
Según el citado medio, el piloto había advertido a la torre de control que enfrentaba dificultades al despegar.
“El avión impactó entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado en los laterales, podría haber alcanzado algunas viviendas. Según la información disponible, esos apartamentos estaban ocupados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera, sin impactar ningún otro apartamento”, afirmó un teniente del Departamento de Bomberos.
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