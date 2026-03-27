Se jubiló el decano de Ciencias Económicas, Jorge Xavier, y Udelar rindió homenaje

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El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), Jorge Xavier, se jubila este viernes y, en el último Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar), le rindieron un homenaje.

El consejo, que duró más de tres horas y media, dedicó casi 60 minutos a la partida de Xavier de la Udelar. “No quería dejar pasar esto sin agradecerle mucho a Jorge el compromiso con la universidad, la presencia en el CDC, la CPP [Comisión Programática Presupuestal], el decanato y tantas instancias donde ha hecho contribuciones muy valiosas. Lo vamos a extrañar”, expresó el rector del centro de estudios terciario, Héctor Cancela, en el encuentro que se realizó el pasado martes 24 de marzo.

“Simplemente eso, que no pasara como una sesión más”, añadió el jerarca.

Tras varias instancias de palabras de despedida y saludos por parte de los integrantes del CDC, finalmente le llegó el turno a Xavier.

“He tenido el enorme privilegio de integrar este cuerpo en representación de mi querida facultad. Han sido períodos de un enorme aprendizaje, lleno de momentos gratificantes, construcción colectiva, intercambios profundos y también de los otros”, comenzó relatando el contador público.

Así, con citas y referencias a filósofos, autores y personajes de la cultura popular como Obi-Wan Kenobi o Dumbledore, Xavier instó al Consejo Directivo Central a “hacerle honor” al segundo artículo de la Ley Orgánica de la Udelar, el que está destinado a los fines de la universidad.

También agradeció a “cada una y cada uno de los actores universitarios” con quienes compartió “estos 2.741 días en el ejercicio de esta responsabilidad”.

“Finalmente, destaco el apoyo y compromiso del actual rector y de cada uno de los integrantes del consejo. A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento. Los invito a continuar promoviendo la democratización y el acceso a la enseñanza universitaria, que es un componente fundamental en la búsqueda de la justicia social”, finalizó.

Xavier es docente desde 1991 en el área de Administración y profesor titular en Ciencias de la Administración desde el 2010, de acuerdo con la página web de la FCEA. Fue director de la Escuela de Administración, integrante del Claustro y del Consejo de la facultad en representación del Orden Docente.

Ocupó el cargo de decano interino en el período 2016 – 2018 y, desde 2022 a la fecha, se desempeña como decano efectivo.

A continuación se puede ver el último CDC de la Udelar con la participación de Xavier, con todos los saludos y menciones realizadas.

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