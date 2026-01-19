Se investiga: mujer murió calcinada en incendio desatado durante discusión

Policiales

Un incendio ocurrido en una finca de la ciudad de Maldonado dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada de consideración.

Según informa la emisora local FM Gente, el siniestro estalló sobre el anochecer del domingo en una finca sita en la calle Córcega, en el barrio Los Aromos.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica. De acuerdo con el citado medio, los agentes encontraron en la escena a un hombre que presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo. El sujeto dijo que había intentado rescatar a una mujer que se encontraba dentro de la vivienda al momento del incendio.

El hombre recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro de salud para una mejor evaluación.

Una vez controladas las llamas, Bomberos encontró el cuerpo calcinado de una mujer en el interior de la finca. Hasta el momento de redactarse la presente, la víctima no había sido identificada oficialmente.

Según información recabada en el lugar, el incendio se habría producido luego de una discusión entre las dos personas involucradas, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes. Para ello, se aguardaba la intervención del área especializada de Bomberos en investigación de incendios, que trabajará para establecer las causas y circunstancias del hecho.

La información primaria indica que el fuego se habría iniciado a causa de la explosión de una motocicleta.

La jefa regional de Bomberos, Viviana Borlinqui, indicó que la afectación de la vivienda fue total y confirmó que el hombre con quemaduras será derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque).