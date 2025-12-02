Policiales

Se incendió el sauna de un edificio en Punta del Este; debieron evacuar a los residentes

Montevideo Portal

Los vecinos de la Torre N°1 del complejo Ocean Drive, ubicado a la altura de la parada 8 de la playa Brava de la ciudad de Punta del Este, fueron sorprendidos en la noche de este lunes por un incendio que se desató en un sector del edificio.

Según consignó el medio local Cadena del mar, el personal de Bomberos ordenó evacuar a todos los residentes por un foco ígneo que se generó en el sauna, a raíz —en principio— de un cortocircuito en uno de los equipos de aire acondicionado.

Afortunadamente, el fuego pudo ser controlado y no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Sobre las 21 horas, los efectivos dejaron el lugar luego de realizar las últimas verificaciones necesarias.

Más allá de que ninguno de los propietarios o inquilinos tuvo mayores percances, fueron atendidos en un centro asistencial por protocolo.

El citado medio informó que la mayoría de ellos destacó la labor del personal del edificio, que actuó rápidamente para que la situación no pasara a mayores.

Montevideo Portal