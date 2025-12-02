Se incendió el sauna de un edificio en Punta del Este; debieron evacuar a los residentes

Montevideo Portal
Los vecinos de la Torre N°1 del complejo Ocean Drive, ubicado a la altura de la parada 8 de la playa Brava de la ciudad de Punta del Este, fueron sorprendidos en la noche de este lunes por un incendio que se desató en un sector del edificio.
Según consignó el medio local Cadena del mar, el personal de Bomberos ordenó evacuar a todos los residentes por un foco ígneo que se generó en el sauna, a raíz —en principio— de un cortocircuito en uno de los equipos de aire acondicionado.
Afortunadamente, el fuego pudo ser controlado y no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Sobre las 21 horas, los efectivos dejaron el lugar luego de realizar las últimas verificaciones necesarias.
Más allá de que ninguno de los propietarios o inquilinos tuvo mayores percances, fueron atendidos en un centro asistencial por protocolo.
El citado medio informó que la mayoría de ellos destacó la labor del personal del edificio, que actuó rápidamente para que la situación no pasara a mayores.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]