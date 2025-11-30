Se incendió el frigorífico San Jacinto en Canelones: no hubo lesionados

El frigorífico canario San Jacinto, ubicado en el kilómetro 59.000 de la Ruta 7, sufrió un leve incendio en la mañana de este domingo.
Según informó el medio local El Megáfono de Pando y confirmó Montevideo Portal con la Dirección Nacional Bomberos, el hecho se produjo a las 8:00 horas de la mañana, y fue producido por un tablero eléctrico.
Afortunadamente, el alcance del incendio no fue “nada más que un poco de humo”, y no dejó ningún lesionado ni daños materiales.
