Se generó un conflicto con internos en la cárcel Las Rosas por falta de agua potable

“Uno no está pidiendo que le traigan helado de La Cigalle, estamos pidiendo agua”, dice uno de los internos en un audio.

Se generó un conflicto en la noche de este miércoles que abarcó todos los sectores de la cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado, informó Fm Gente y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes del Ministerio del Interior. Personas privadas de libertad realizaron una protesta porque aseguraron que hacía 24 horas que no recibían agua potable, información que no fue confirmada por las fuentes.

En el lugar se hicieron presente el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Este último dijo a Fm Gente que el problema se solucionó porque se entregó bidones de seis litros de agua a todas las celdas. Además, las fuentes consultadas agregaron que se trata de un problema que data de años anteriores y que requiere una importante obra para poder solucionarlo.

Asimismo, Gonzales aseguró que se tomaron medidas para los días siguientes, que hablaron con delegados de cada sector y se dio el conflicto por "superado". Dentro de las medidas estuvo la colocación de una bomba de la Dirección Nacional de Bomberos para que abastesca los tanques de agua, no para consumo pero sí apta para aseo.

Por su parte, Radio Sarandí dio a conocer el audio de uno de los internos que manifestaba su preocupación por la falta de agua por más de 24 horas y su necesidad para tomar los medicamentos.

"Uno quiere hacer las cosas bien, pero, así como se le está buscando la reacción todos los días el policía al preso no es así. Uno no está pidiendo que le traigan helado de La Cigalle, estamos pidiendo agua. Agua para poder bañarse, para poder tomar. Nos están dando agua de unas piletas que sale un chorrito en los patios y se llena donde hay orín, gente que se va de cuerpo, se lava las manos, todo. ¿Qué somos animales? Tuvimos que tomar agua con una botella con la que destapamos el wáter", comenzó relatando el audio al que accedió Sarandí.

El privado de libertad aseguró en el audio que se realizó en la noche de este miércoles que iban a esconder el teléfono y le "iban a buscar la boca al policía" para que vean las respuestas que reciben de los guardias. "Yo tengo que tomar la medicación del HIV ahora ¿ta? Hace seis horas que no tomo agua y usted va a escuchar la respuesta que nos dan ellos", indicó.

"¿Están buscando una reacción? Bueno, si están buscando una reacción acá es facilísimo. Somos cuatro o cinco que enseguida agitamos el sector y lo partimos al medio, hagan lo que quieran. Si yo termino en un juzgado por temas de ellos, bueno ellos van a venir conmigo porque ellos están jugando con mi integridad física y mi salud. Ellos, sin darme agua por 24 horas, me quieren matar. Es así, me quedan nueve días para irme a la calle, me quieren atrasar", concluyó.

