Se fugó de la cárcel de Campanero, lo siguieron “observadores aéreos” y fue recapturado

Montevideo Portal

Un operativo policial permitió la recaptura de un recluso que se había fugado de la cárcel de Campanero, en Lavalleja.

El individuo fue localizado por “observadores aéreos” y detenido en las inmediaciones del Aeroclub de Minas, según informó el Ministerio del Interior.

Luego fue reintegrado al establecimiento penitenciario ubicado a tres kilómetros de la ciudad de Minas.

La acción involucró el despliegue de funcionarios del centro carcelario, la Dirección de Investigaciones de Lavalleja, la Brigada Antidrogas, la Unidad de Respuesta Policial y el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD), que realizó el monitoreo mediante cámaras y drones.

El operativo también contó con el apoyo del Grupo K9 de la Jefatura de Treinta y Tres y un helicóptero de la Unidad de Policía Aérea proveniente de Montevideo.

