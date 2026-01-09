Se fugó de la cárcel de Campanero, lo siguieron “observadores aéreos” y fue recapturado

Montevideo Portal
Un operativo policial permitió la recaptura de un recluso que se había fugado de la cárcel de Campanero, en Lavalleja.
El individuo fue localizado por “observadores aéreos” y detenido en las inmediaciones del Aeroclub de Minas, según informó el Ministerio del Interior.
Luego fue reintegrado al establecimiento penitenciario ubicado a tres kilómetros de la ciudad de Minas.
La acción involucró el despliegue de funcionarios del centro carcelario, la Dirección de Investigaciones de Lavalleja, la Brigada Antidrogas, la Unidad de Respuesta Policial y el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD), que realizó el monitoreo mediante cámaras y drones.
El operativo también contó con el apoyo del Grupo K9 de la Jefatura de Treinta y Tres y un helicóptero de la Unidad de Policía Aérea proveniente de Montevideo.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]