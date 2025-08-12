Internacionales

Se fue a bailar y dejó a hija de 8 meses al cuidado de su hermano de 5 años. La bebé murió

Una mujer brasileña fue arrestada tras dejar a sus hijos —un bebé de 8 meses y un niño de 5 años— solos para ir a un baile en la zona de Realengo, en la ciudad de Río de Janeiro. Durante su ausencia, la bebé murió.

Según informa el portal noticioso G1, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo.

Testigos declararon que la mujer, identificada como Vanuza Moura, de 23 años, dejó el biberón preparado y le indicó a su hijo mayor que se lo diera a la bebé cuando llorara.

Sobre las 8:30 horas, Moura regresó al domicilio y descubrió que la bebé no respiraba. Entonces la llevó a la policlínica Magalhães Bastos, que es la más cercana a su casa. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer más que certificar el deceso de la niña. El personal del centro de salud llamó a la policía y la mujer fue arrestada.

Agentes acudieron a la casa de Moura y comprobaron que la vivienda era “insalubre e inadecuada para niños”, y tomaron nota de la existencia de “paredes sucias, ropa rota” y un “espacio inseguro” para los menores.

Las pesquisas establecieron que la mujer estuvo al menos seis horas fuera de casa, tiempo en el que los menores permanecieron desatendidos. Los testigos dijeron que Vanuza acostumbraba a dejar a los niños solos en las noches para salir. Asimismo, se estableció que la mujer tenía cinco hijos, pero solo dos vivían con ella.

La policía cree que el deceso de la bebé podría haberse producido por asfixia, provocada accidentalmente por su hermano cuando le daba la mamadera. De momento, el niño quedó bajo tutela de los servicios de protección infantil.