Se entregó a la Policía el joven que era buscado por doble homicidio en Maldonado

Montevideo Portal
El joven de 23 años que era buscado por la Policía de Maldonado se entregó a la policía en la noche de este viernes.
El hombre es sospechoso de matar a dos hombres, hecho que ocurrió el pasado domingo 22 de marzo en la zona de Cerro Pelado, en la capital departamental.
Se trata de Lucas Leonardo Garandán Bueno, quien presuntamente atacó a balazos una casa en la calle Pororó. Entre las víctimas, una de ellas era el conocido delincuente Eric Damián Rodríguez Cedres, conocido como Pikachu. La segunda víctima era un hombre de 37 años, quien falleció luego de estar varios días internado en CTI.
Finalmente, el joven se entregó a las autoridades y se encuentra detenido. La Fiscalía trabaja para avanzar en la investigación y analiza imputarlo en las próximas horas.
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