Policiales

Se desató un incendio en localidad de Lavalleja; Bomberos logró controlarlo

Se desató un incendio en La Coronilla, Lavalleja, en la tarde del pasado viernes 26 de diciembre, según informó la radio local Lavalleja 1420 AM y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Bomberos.

Según indicaron desde dicha división del Ministerio del Interior, el fuego ya está controlado. “Están trabajando en recorridas periódicas y ya están en etapa de investigación del incendio”, señaló uno de los voceros.

Así, añadió que no hubo ninguna vivienda afectada ni personas lesionadas a causa de las llamas.

En este hecho trabajó personal de los destacamentos de Minas, junto con brigadas zafrales de esa unidad, y de Treinta y Tres.

De acuerdo con el mapa del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la ciudad de Minas —cerca de donde se produjo el incendio— está bajo riesgo de incendio “muy alto”.

Inumet señala en su sitio web que valores altos del Fire Weather Index (FWI, el método de valoración de riesgo de incendios utilizado por el organismo) indican condiciones meteorológicas más “favorables” para desencadenar un incendio forestal. “Al ser un índice adaptable a distintas condiciones climáticas, según la región de aplicación, requiere calibración de los distintos niveles de peligro de incendio”, agrega.

Bomberos realizó, algunos años atrás, una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de un incendio.

Estos son los pasos a seguir:

1. Verificar qué se está quemando.

2. Llamar inmediatamente al sistema de emergencias 911 y brindar la dirección exacta del fuego, número de teléfono y lo que está ocurriendo.

3. Avisar a todas las personas que evacúen.

4. Cortar el suministro de energía eléctrica.

5. En el caso de que el fuego sea pequeño y pueda controlarse, intentar apagarlo.

6. Si la persona intenta apagarlo, debe colocarse entre el fuego y la vía de escape.

7. No utilizar agua en combustibles, en líquidos como aceite o nafta, ni en combustibles eléctricos.

8. Si no puede apagar el fuego, debe abandonarse la zona inmediatamente.

9. Si hay humo, la persona debe avanzar agachada contra la pared.

En el caso de tener una emergencia, Bomberos recuerda que se puede llamar al 911 o reportarlo por la aplicación 911.

Asimismo, desde el pasado 1º de noviembre quedó prohibida la realización de quemas y fuegos al aire libre en todo el país. La medida es parte del operativo anual, el cual tiene como objetivo la prevención de incendios forestales, ya que el riesgo aumenta significativamente durante la temporada de verano debido a las altas temperaturas y las condiciones climáticas.

