Policiales

Se desató gran incendio forestal en las afueras de Montevideo; ya se quemaron 60 hectáreas

Montevideo Portal

Un incendio de importantes dimensiones se desató sobre la tarde de este viernes en Melilla, zona rural de las afueras del departamento de Montevideo. El fuego logró ser apagado casi en su totalidad, pero se reactivó en las últimas horas.

Si bien desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron a Montevideo Portal que está “controlado”, los efectivos continúan haciendo tareas de extinción sobre la tarde de este sábado.

Se estima que el fuego ya consumió alrededor de 60 hectáreas de monte. Las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones durante los últimos días y fuertes rachas de viento dificultaron el trabajo de Bomberos en este episodio.

Además de tres cuadrillas de uniformados en tierra, las autoridades ordenaron el arribo de un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional para colaborar con la extinción de las llamas por vía aérea. La nave está equipada con un balde con capacidad para transportar 200 litros de agua.

Desde Bomberos informaron que no hay personas ni viviendas afectadas. La zona tiene una alta densidad de pinos y eucaliptus.

Montevideo Portal