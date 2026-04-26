Se cumplen 40 años de la tragedia de Chernóbil y el “terrorismo nuclear”, según Zelenski
El 25 de abril de 1986, un reactor explotó en la entonces Unión Soviética y se liberaron hasta 200 toneladas de material radiactivo.
Generando audio…
26.04.2026 11:24
Este domingo se cumplen 40 años de la tragedia de Chernóbil, cuando el pasado 25 de abril de 1986 un reactor nuclear de una planta explotó en la entonces Unión Soviética y actual Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó los hechos ocurridos en Chernóbil y también afirmó que drones Shaheds circulan de forma continua por el espacio aéreo de la antigua planta nuclear y que incluso uno de ellos se estrelló el año pasado contra el sarcófago que contiene la radiación.
El mandatario sostuvo que: “El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos”.
También se expresó sobre las víctimas y afirmó: “Recordamos a todos los que dieron su vida al afrontar las consecuencias de esta tragedia. Que la memoria de todas las víctimas del desastre de Chernóbil perdure”.
La explosión implicó que se liberaran a la atmósfera hasta 200 toneladas de material radiactivo, cuya potencia, a modo de ejemplo, equivale a entre 100 y 500 bombas atómicas, como la de Hiroshima.
A consecuencia de la explosión, muchas zonas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania resultaron contaminadas. El hecho también generó impacto en gran parte de Europa.
EFE
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]