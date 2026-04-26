Se cumplen 40 años de la tragedia de Chernóbil y el “terrorismo nuclear”, según Zelenski

Este domingo se cumplen 40 años de la tragedia de Chernóbil, cuando el pasado 25 de abril de 1986 un reactor nuclear de una planta explotó en la entonces Unión Soviética y actual Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó los hechos ocurridos en Chernóbil y también afirmó que drones Shaheds circulan de forma continua por el espacio aéreo de la antigua planta nuclear y que incluso uno de ellos se estrelló el año pasado contra el sarcófago que contiene la radiación.

El mandatario sostuvo que: “El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos”.

También se expresó sobre las víctimas y afirmó: “Recordamos a todos los que dieron su vida al afrontar las consecuencias de esta tragedia. Que la memoria de todas las víctimas del desastre de Chernóbil perdure”.

La explosión implicó que se liberaran a la atmósfera hasta 200 toneladas de material radiactivo, cuya potencia, a modo de ejemplo, equivale a entre 100 y 500 bombas atómicas, como la de Hiroshima.

A consecuencia de la explosión, muchas zonas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania resultaron contaminadas. El hecho también generó impacto en gran parte de Europa.

EFE