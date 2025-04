Se cumplen 110 años del genocidio armenio: así fue la movilización en Montevideo

Política

Decenas de miles de ciudadanos armenios se movilizaron epara rendir homenaje a las víctimas del genocidio armenio en el Imperio otomano, tragedia que cumple 110 años sin el reconocimiento turco el pasado 24 de abril. En Montevideo, frente a la Embajada de Turquía, lo hicieron este sábado 26.

En diálogo con Montevideo Portal, representantes de la Unión Juventud Armenia recordaron que se movilizaron para recordar que se cumplen “110 años de impunidad”.

La convocatoria, en la que prendieron velas para recordar a las víctimas y leyeron una procalama, busca “darle una voz y visibilidad a la causa”. “Nos parece importante compartir nuestra causa y hacerla sonar, que la gente nos escuche”, dijeron desde la organización armenia y recordaron que Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio.

A continuación, la proclama completa:

Hoy estamos aquí, frente a la Embajada de Turquía, levantando nuestra voz en nombre de una historia y una identidad que resisten al olvido. Estamos acá para recordar lo que intentaron y hasta el día de hoy intentan silenciar: un genocidio.

Hace 110 años, el Imperio Otomano inició una masacre sistemática que buscaba eliminar al pueblo armenio. Más de un millón y medio de vidas fueron brutalmente arrebatadas, entre ellas, seguramente, las de muchos de nuestros abuelos, bisabuelos y antepasados. Aún hoy, el Estado turco no solo niega este crimen de lesa humanidad, sino que además persiste en su negacionismo.

Durante décadas, los armenios hemos pedido el reconocimiento del genocidio, advirtiendo que lo que no se condena, se repite. Pero no fuimos escuchados por todos. En la guerra de poder, siempre perdemos, y aún hoy, en el mundo hay quienes, por intereses políticos, se niegan a llamar las cosas por su nombre: genocidio. Y tal como siempre advertimos, la historia se repitió. Hoy estamos acá no solo para recordar el pasado, sino también para alzar la voz por el presente. Porque el pueblo armenio vuelve a ser víctima de un genocidio, nuevamente en su propia tierra, en Artsaj.

En 2023, Azerbaiyán, con el respaldo de Turquía, llevó a cabo un bloqueo genocida de más de nueve meses sobre el corredor de Lachín, la única vía que conectaba Artsaj con Armenia. Este bloqueo dejó a más de 120.000 armenios sin acceso a alimentos, medicinas, energía y suministros básicos. Fue una táctica deliberada de asfixia, un crimen de lesa humanidad.

En setiembre de ese mismo año, Azerbaiyán lanzó una brutal ofensiva militar, forzando el desplazamiento masivo de toda la población armenia de Artsaj. En cuestión de días, ejecutó una limpieza étnica completa.

120.000 personas fueron forzadas a abandonar no solo sus hogares, sino también sus iglesias, sus cementerios, sus recuerdos y sus raíces. Dejaron atrás siglos de historia. Y, una vez más, el mundo eligió mirar hacia otro lado.

Lo decimos con claridad: lo ocurrido en Artsaj es un nuevo genocidio contra el pueblo armenio. No se trata solo de ocupación ni de guerra. Es la misma intención criminal de 1915, ahora con métodos modernos: eliminar al pueblo armenio en su propia tierra.

Responsabilizamos al Estado de Turquía por su complicidad, por su negacionismo y por su apoyo militar y político al régimen dictatorial de Azerbaiyán. Y exigimos a la comunidad internacional que deje de ser cómplice con su silencio.

Estamos acá porque nuestros antepasados resistieron. Porque a pesar del dolor, no se rindieron. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de honrar su lucha: de denunciar los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, tanto en 1915 como en 2023, y de no permitir que la historia y el presente sean olvidados o negados.

Cada 24 de abril encendemos velas no para recordarnos a nosotros mismos lo que ocurrió, sino para recordarle al mundo que la verdad sigue viva y que la justicia sigue pendiente.

Mientras Turquía y Azerbaiyán sigan con su plan de exterminio, nosotros vamos a seguir manifestándonos. Porque aunque ellos intenten apagar nuestra historia, nosotros seguimos encendiendo memoria. Cada palabra y cada nombre escrito en estas carteleras, es un acto de memoria y un grito de verdad. Hoy, más que nunca, demostramos que seguimos de pie.