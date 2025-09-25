Locales

Se celebra este viernes la Marcha de la Diversidad 2025: ¿qué cortes y desvíos habrá?

La Intendencia de Montevideo brindó detalles sobre la edición 2025 de la Marcha de la Diversidad, tradicional manifestación que se realiza, como todos los años, el último viernes del mes de setiembre, con el objetivo de reivindicar la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQ+.

En esta ocasión, la marcha tendrá la consigna “Si hay derechos, ¡que se note!” y contará con diversas actividades, tanto este jueves a modo de “previa” como durante toda la jornada del viernes en el Centro de Montevideo.

La actividad es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo y la comuna acompañará con el apoyo logístico en materia de tránsito, limpieza, salud y seguridad.

Las actividades en las vísperas del evento se desarrollarán en la plaza Cagancha. Allí habrá puestos con venta de artesanías y emprendimientos locales y espectáculos musicales en vivo entre las 10 y las 22 horas.

Como en las últimas ediciones, la manifestación tendrá como punto de partida la plaza previamente mencionada y desembocará en la plaza Primero de Mayo, espacio ubicado frente al Palacio Legislativo, donde se leerá la tradicional proclama.

La comuna informó acerca de los diversos desvíos en el tránsito y las líneas de ómnibus que verán afectados sus recorridos durante el transcurso del evento. Estos son:

17, 128, 137, 370, 409, G

Hacia el Centro: avenida Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande. Hacia afuera: F. Crespo, avenida De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, avenida Agraciada, a ruta.

522

Hacia el Centro: avenida Agraciada, Paraguay, Cerro Largo – Julio Herrera y Obes – San José, A. Lanza. Hacia afuera: Yaguarón, Lima, F. Crespo, avenida De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín, avenida Agraciada a ruta.

524

Hacia el Centro: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Uruguay a ruta. Hacia Tres Ombúes: Mercedes, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

147, 148, 150, 156, 157, 158, 396

Hacia el Centro: San Martín, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes, Uruguay. Hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes – San José – Ejido – Mercedes a sus rutas. Zona Palacio Legislativo: avenida De las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín.

149, 151

Hacia el Centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón. Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hermano Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de María, San Martín a ruta.

169, 175, 505

Hacia el Centro: Gral. Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, avenida Uruguay. 169 Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores. 175 y 505 Hacia afuera: Mercedes, J. H. y Obes, San José, Ejido, Mercedes/F. Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, General Flores.

187 y 188

Hacia Palacio de la Luz: General Flores, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay. Hacia afuera: Gral. Caraballo, avenida Agraciada, General Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

402

Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, General Aguilar, Paraguay, La Paz, J. H. y Obes. Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, General Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.

538

Plaza España: Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, Soriano a ruta. Buceo: San José, Ferreira Aldunate, Río Branco, Galicia, Rondeau a ruta.

427, 494, 495, 582

Hacia el Centro: avenida Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. H. y Obes, San José. Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate/Río Branco, Galicia, Rondeau. Líneas suburbanas por Paysandú/Galicia: Julio H. y Obes, San José, Ejido, Paysandú a ruta. Líneas suburbanas por avenida Uruguay: avenida Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate (147 y 148), Andes (suburbanas), avenida Uruguay, a ruta. Líneas por avenida 18 de Julio/Colonia al Centro: avenida 18 de Julio, Pablo De María/Fernández Crespo, Colonia, E. Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano/Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio a ruta. Líneas por avenida 18 de Julio hacia afuera: Liniers, San José, Ejido a ruta.