Se busca parrillero techado: el adelanto de meteorólogo para Navidad

Locales

A principios de diciembre de 2024, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que el tiempo en Navidad no sería del todo veraniego. “A Papá Noel pídanle un buzo”, comentó entonces con humor.

Luego, el tiempo le dio la razón: si bien la Navidad no fue invernal, la jornada se presentó nubosa y con lluvias, con máximas que en el sur del país no superaron los 26 grados.

Esta mañana, en su espacio matutino en Informativo Sarandí, Ramis presentó unos “apuntes” de cómo podría estar el tiempo en Nochebuena y Navidad, aunque aclaró que todavía falta mucho tiempo para esas fechas. Por lo tanto, no es posible hacer un pronóstico ni siquiera una proyección.

Según Ramis, hasta hace unos días los modelos meteorológicos sugerían para ese día temperaturas máximas de unos 30 grados, “pero ya ha cambiado”.

En ese sentido, el meteorólogo indicó que las nuevas lecturas indican que el termómetro no superaría los 26 grados. Además, consideró que “llegada esa fecha, va a bajar un poco la temperatura”.

Luego, y para desazón de sus oyentes, dijo que el día 25 de diciembre se presentaría “con lluvias y tormentas”. Sin embargo, insistió en que falta más de un mes para ese momento, y que la situación puede cambiar en ese tiempo.