Internacionales

Se besaban en un auto y murieron tras caer 400 metros; estaban desnudos

Una pareja murió después de haberse caído desde una altura de 400 metros mientras se besaba en un coche estacionado al borde de un acantilado en Venda Nova do Imigrante, en Espírito Santo, informó el medio brasileño Veja.

La pareja brasileña —Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, y Marcone da Silva Cardoso, un hombre de 26— fue encontrada desnuda el pasado 4 de agosto. Junto a ellos, estaban los restos del vehículo.

Para ubicarlos, la Policía y Bomberos tuvieron que adentrarse por la densa vegetación de la zona. El coche estaba fuertemente dañado.

Según el departamento de seguridad de la región brasileña, existe la probabilidad de que los cuerpos hayan sido expulsados del auto después de haber chocado con el primer escalón de piedra a una altura de 100 metros.

Los fallecidos habían sido visto juntos en una fiesta. La información primaria supone que su muerte se trató de un accidente, ya que podrían haber estado consumiendo alcohol.

Ninguna de las víctimas tenía puesto el cinturón de seguridad y sus movimientos podrían haber contribuido.