Policiales

Se arrojó al Río Negro para rescatar a su esposa: ella logró salir sola, pero él se ahogó

En la mañana del domingo fue localizado el cuerpo del melense Gerardo Ribeiro Beltrán, de 29 años, quien el pasado viernes desapareciera en aguas del Río Negro.

Según consigna la periodista local Silvia Techera, la tragedia ocurrió en la zona del puente de Paso Aguiar, limítrofe entre Cerro Largo y Tacuarembó.

Allí, el hombre se arrojó al agua para rescatar a su esposa, que había caído al cauce del río y era arrastrada por la corriente. La mujer logró salir por sus propios medios, pero su marido pereció.

El cuerpo del infortunado joven fue localizado cerca del lugar donde saltó al agua, y trasladado a su ciudad natal. Esta mañana será inhumado.

El hecho causó consternación en la comunidad local, que durante dos días siguió con expectación las tareas de búsqueda.