Se aprobó nuevo protocolo para salones de fiestas; empresarios señalan "incongruencias"

Locales

Este miércoles se aprobó una actualización del protocolo existente para los salones de fiestas, que fue considerado un "avance" por ASFU, la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay.

En un comunicado, la asociación remarcó que encontró "ciertas incongruencias" pero que sigue el contacto diario con el gobierno para "flexibilizar aún más" el protocolo y "así poder brindar un espacio de esparcimiento necesario con las debidas garantías sanitarias".

El Protocolo Sanitario para Salones de Fiestas permite eventos de hasta 100 personas pero con algunos matices.

En sus medidas generales se recomienda el uso de cartelería informativa en el propio salón, en webs, redes sociales y al momento de la reserva del salón.



Se mantendrá informado al personal de las nuevas normas vigentes y se valorizará su correcto cumplimiento. Se aplicará alcohol en toda la vajilla y cristalería luego de lavados.



Medidas de protección para personal, proveedores e invitados



Se exigirá al personal el cambio de ropa de calle al momento de ingreso al local.



Uso obligatorio de tapabocas y cofias a las personas que están en la cocina. Se sugiere evitar el uso de joyas, anillos, relojes, celulares y llevar el cabello recogido.

En caso de utilizar los celulares, desinfectarlos periódicamente con alcohol isopropílico.



Lavado frecuente de manos y utilización de alcohol en gel antes de entregar cualquier alimento a los clientes.



Si un empleado presenta síntomas de COVID19, deberá informar de inmediato a su supervisor.



Si no está en el salón, deberá permanecer en su casa hasta que lo revise su cobertura médica.



Si el empleado está trabajando, el salón deberá llamar a su cobertura médica o al servicio de urgencia del salón para que un médico establezca un diagnóstico.

Si el empleado es derivado a un sanatorio, se deberán aislar y seguir los lineamientos del MSP a las personas que tuvieron contacto estrecho con el empleado y preventivamente realizar una limpieza y desinfección profunda del sector.



Si el empleado es derivado a su casa por prevención, se deberá informar al salón de su evolución diariamente.



Si el empleado es diagnosticado COVID19 positivo se deberán seguir los lineamientos del MSP para las personas que tuvieron contacto estrecho con el empleado y realizar una limpieza y desinfección profunda del sector o del establecimiento en su caso, debiéndose realizar test al resto del personal aún en los casos de que no presenten síntoma alguno.



La recepción de la materia prima e insumos deberá efectuarse en la puerta, no habilitando el ingreso del proveedor al sector de producción y serán recibidos por el personal del área



Clientes e invitados



Se deberá disponer de un listado con nombre y teléfono de los trabajadores e invitados que concurran al evento, a fin de facilitar la identificación de contactos en casos de que se genere un brote. Toda información recogida estará amparada según las condiciones previstas por la Ley nº 18.331 (protección de datos personales). Este listado deberá conservarse durante 30 días pudiéndose destruir posteriormente.



Se tomará la temperatura de todos los invitados antes del ingreso al salón; si la misma excede 37,3º se les debe prohibir el ingreso al mismo



Exhortar a las personas mayores de 65 años y a las portadoras de comorbilidades a no concurrir.



El ingreso y egreso de las personas se realizará en forma ordenada para evitar aglomeraciones



Se exigirá el uso del tapaboca al entrar y durante la permanencia en el mismo, solo permitiendo quitárselo durante la ingesta de bebidas o comida



Se aplicará alcohol en gel a la entrada y salida del local.



Los regalos recibidos serán guardados en bolsa o recipiente desinfectado y serán entregados al final del evento.



Se colocará a disposición de los invitados alcohol en gel en puntos estratégicos para la facilitar el uso: entrada, cerca de la cocina, baños, y toda área común. Se aconseja utilizar dispensadores de accionar con el pie. Se desaconseja colocar dispensadores en las mesas de invitados.



No se habilitará el guardarropa, ropería o perchero.



Capacidad



La capacidad máxima de invitados será de 80 para salones cerrados ventilados y 100 para salones abiertos



La duración del evento será de cuatro horas, permitiendo el ingreso de los organizadores 30 minutos antes y permitiendo una permanencia máxima de 30 minutos más cuando finalice el mismo. No estará permitido bailar.



Para el armado de los salones, las mesas se deben colocar respetando la distancia de dos metros entre sillas de mesas contiguas y no encontrarse enfrentadas. No se encuentran habilitados otro tipo de mobiliarios.



Se mantiene vigente el no uso de servilletas de tela



Las mesas podrán tener un máximo de ocho personas, siempre que sean de la misma familia o pertenecientes a grupos de contactos habituales, menores de 65 años y sin comorbilidades



De asistir al evento personas mayores de 65 años o que presenten comorbilidades serán ubicados en mesas de hasta cuatro personas, salvo que la mesa este ocupada exclusivamente por una familia conviviente



Gastronomía



Los servicios buffet salad bar y mesas de postres podrán habilitarse en caso de que dispongan de una mampara separándolos del público y que sean servidos exclusivamente por el personal, sin compartir implementos. No se permite colocar platinas con servicio de lunch o similar sobre las mesas ni transitar o circular con bandejas para que las personas se sirvan de las mismas de modo de evitar la manipulación de alimentos. Continúan vigentes las pautas iníciales indicándose que el servicio de platos principales sea servido directamente en las mesas a cada uno de los invitados por parte del personal.

Podrán disponerse barras de bebidas o similares en los espacios exteriores o carpas abiertas por los cuatro lados siempre que se mantenga el distanciamiento físico establecido entre personas evitando su aglomeración



Higiene



Realizar permanentemente la limpieza y desinfección en los puntos críticos de contacto: puertas, picaportes, mostradores, botoneras de ascensores, pasamanos, etc.



Rociar y desinfectar las superficies blandas como sofás, almohadones y cortinas con productos desinfectantes en spray y/o aerosol o en su defecto proceder a su limpieza según su especificidad (lavandería, tintorería, etc) Rociar y desinfectar las superficies blandas como sofás, almohadones y cortinas con productos desinfectantes en spray y/o aerosol o en su defecto proceder a su limpieza según su especificidad (lavandería, tintorería, etc)



Eliminar objetos que los clientes puedan tocar y/o tomar (folletos, revistas, diarios, etc.).



Respecto a los baños y vestuarios de uso general así como otros espacios de uso permanente deberán de limpiarse de manera frecuente, no pudiéndose pasar de más de una hora entre limpieza y limpieza cuando están en uso. En el caso de los baños si su uso es intenso la limpieza y desinfección deberá de realizarse en espacios no mayores a 15 minutos.



En el caso de uso de vestuarios, éstos deben ser higienizados profundamente luego de su uso por cada turno.



Se deberá mantener los espacios ventilados evitándose el uso de aire



Incorporar productos con amonio cuaternario o similar para rociar superficies blandas como cortinas, almohadones, alfombras, sofás, tapizados, etc.



En los servicios sanitarios se deberá disponer en forma permanente de jabón líquido, toallas descartables y papeleras de accionar de pie para su desecho. Así mismo en la puerta debe lucir un letrero con el aforo máximo de personas que pueden estar en forma simultánea en los mismos a efectos de que se pueda mantener el distanciamiento físico.



Ventilación



En los espacios cerrados se debe garantizar una adecuada ventilación en forma permanente, abriendo aberturas contrapuestas de forma que el aire circule y se recambie. De lo contrario, deberá garantizarse la ventilación cada 20 minutos o a través de equipos con sistemas de aire que inyecten el mismo desde el exterior. Los equipos de aire acondicionado deberán mantener bloqueado el sistema de reciclado de aire interno. Los salones que no puedan garantizar una adecuada ventilación estarán inhabilitados de realizar eventos.



Espectáculos



Si se realizan espectáculos artísticos la distancia entre artistas y público debe ser de al menos 5 metros.

Si el espectáculo incluye canto esta distancia se debe incrementar a siete metros. La duración de la actuación se podrá ajustar a los protocolos aprobados para tal fin pudiendo ser de 1 hora 30 minutos, permaneciendo los invitados en sus mesas

Todos los salones de Fiestas y Eventos deberán disponer de oficiales de cumplimiento a los efectos de controlar las medidas propuestas



Con respecto a las incongruencias señaladas por ASFU, la asociación señaló que serán tratadas este jueves para "aclararlas y/o modificarlas".