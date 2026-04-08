Se aclaró el caso del supuesto intento de secuestro en un puente de Carrasco: ¿qué pasó?

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En la noche del pasado lunes, una joven denunció ante la Policía y luego en sus redes sociales que había sido víctima de un supuesto intento de secuestro en la zona del puente Carrasco, que pasa por encima de avenida Italia y se encuentra a escasos metros de la plaza Paul Harris, en el barrio Carrasco Norte.

La mujer radicó la denuncia ante la seccional policial y publicó imágenes del vehículo en su perfil de Instagram. Según su relato, que logró reconstruir Montevideo Portal y que coincide con el que hizo en la denuncia, el auto pretendió acercarse en dos ocasiones.

La joven relató que primero la persona subió el auto a la vereda para intentar arrimarse. “Caminé hacia atrás tratando de grabar y acercarme a las barras de contención en caso de que tuviera que salir rodando por la colina. Se fue porque llegaron otros vehículos”, añadió.

En la segunda ocasión, “quería que terminara de cruzar el puente porque tenía un desnivel y no logró acercarse”. “Me hizo señas para que me acercara y no había otra persona ni otro vehículo al que pudiera estar tratando de dirigirse”, indicó sobre el final.

Sin embargo, el caso dio un giro en las últimas horas: la denunciante publicó en historias de Instagram que la persona que se encontraba a bordo del vehículo que habría querido abordarla resultó ser otra mujer, que se contactó con ella para aclarar la situación.

“Te pido perdón si te generó miedo la situación y yo me di cuenta de eso, por eso volví para intentar explicarte. Yo estaba volviendo de hacer gimnasia y quise darte una mano para que no estés caminando bajo la lluvia. Entiendo que no se entendió así porque tuve una mala maniobra con el auto; vi que te dio miedo, pero no fue una mala intención de mi parte. Te pido perdón si te asusté, realmente no fue mi intención. Le llegó a mi padre el video por las redes y por eso quería aclararlo”, narra el mensaje.

A raíz de esto, la denunciante optó por eliminar el video de sus perfiles de redes sociales.

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