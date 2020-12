Schipani denunció que Toma no rindió cuentas de viáticos como debía; lo elevará a la Jutep

Política

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes a Presidencia en el mes de setiembre para conocer los detalles de los viajes realizados por el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y la contadora Giuliana Pérez.

En este sentido, Presidencia le brindó más información al legislador y, según dijo en declaraciones consignadas por Radio Uruguay, remitirá la información entregada a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la medida de que entiende que "hay elementos que pueden comprobar ciertas irregularidades, fundamentalmente a lo que hace la devolución de viáticos".

"En diciembre del año 2019 regía la ley 19.771, esa ley establecía de que el funcionario que viajaba al exterior debía rendir con comprobantes los viáticos y lo eximia de hacerlo solo en un 20%. Claramente en ese viaje tanto Toma como la contadora Pérez rindieron mucho menos de ese 80% exigido de modo que a mi entender esa es una irregularidad que voy a poner en conocimiento a la Jutep", aseguró.

En este sentido, Schipani detalló que tiene información de tres viajes de Toma a Italia y que, en promedio, gastó 230 euros por día de hospedaje y entre 230 y 240 euros de comida también por día. "Estamos hablando de varios viajes, varios miles de dólares que se gastaron en estas misiones", agregó.

En este sentido, informó que aún falta información que pidió sobre los viajes a Washington, pero Presidencia le informó que no tenía en su poder esa información y que tampoco están los informes de actuación, que deben presentar al amparo de lo que establecía la ley.

"Es claro de que tanto el Dr. Toma como la contadora Pérez en sus viajes no escatimaban en gastos. Se quedaban en uno de los exclusivos hoteles cinco estrellas de Roma, almorzaban y cenaban en el hotel con cifras que yo considero escandalosas. Yo no tengo nada contra el lujo, me parece que el lujo debe financiarse con el dinero de cada uno y no con el dinero de todos los uruguayos en el marco de una misión oficial", dijo Schipani.

"Obviamente que nadie pretende que un funcionario público cuando viaje al exterior pase mal, pero de ahí a hospedarse en hoteles de la categoría que se hospedaba el doctor Toma y almorzar y cenar por 230 euros por día, me parece que no es una buena señal de austeridad que deben dar los funcionarios públicos, pero esto son valoraciones, no hay irregularidades, pero sí marca un estilo de actuar", concluyó el colorado.

