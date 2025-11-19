Política

Schipani cuestionó gastos de miles de dólares de delegación de Presidencia en Nueva York

Montevideo Portal

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani cuestionó el gasto de la delegación de Presidencia en el viaje a Nueva York, Estados Unidos.

En el marco de la apertura del 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada en el mes de setiembre, el presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó a la ciudad estadounidense, donde dio una conferencia de prensa y mantuvo actividades con otros mandatarios y empresarios.

Este miércoles, Schipani criticó en la red social X el gasto de Presidencia en el viaje que realizó la delegación entre el 21 y el 27 de setiembre.

En un informe oficial divulgado en redes sociales, se puede observar que la Presidencia gastó US$ 19.762 en los pasajes de las cuatro personas que viajaron.

Los integrantes de la delegación recibieron un viático de US$ 3.481 destinado a la alimentación. “¿Qué comió la delegación del presidente Orsi en Nueva York, que gastó cada uno 488 dólares por día en alimentación?”, cuestionó Schipani.

“Lo más llamativo es el costo de cada pasaje ida y vuelta, que costó casi US$ 5.000, cuando el costo es de 1.400 dólares”, agregó.

Por último, aseguró: “¿Quién le vende los pasajes a Presidencia? Para algunos asuntos es claro que no hay restricción fiscal”.

