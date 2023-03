Schipani “cansado” con la “novela” de los votos de la coalición en la reforma jubilatoria

Política

El dirigente colorado cree que se debe avanzar en la votación y que en caso de no llegar a los votos que cada uno asuma su responsabilidad.

Montevideo Portal

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani hizo referencia este martes a la situación que vive la coalición multicolor con respecto al proyecto de ley de reforma de la seguridad social, pero en particular con la situación de Cabildo Abierto, que confirmó que no dará los votos si no se le hacen las modificaciones que pretenden con respecto a las AFAP y a la cantidad de años que se toman para calcular la jubilación.

Schipani dijo que esta novela de qué es lo que pasa con los votos de la coalición lo tiene “un poquito cansado y agobiado”. A su entender, la instancia legislativa en la comisión especial que estudia el proyecto debe avanzar y que cada uno de los partidos políticos ponga a consideración su posición y “que se vote lo que se tenga que votar”.

“Creo que hay que tomar definiciones, por eso esperamos que en las próximas horas Cabildo Abierto, que tiene algunos reparos en relación al proyecto, se decida y se someta a consideración de la comisión y se vote lo que se tenga que votar”, indicó el representante colorado, quien agregó que si la reforma no sale por lado “se va a estar defraudando a la ciudadanía”, sin embargo, consideró que tampoco es el “fin del mundo ni el fin de la coalición”.

“Será un proyecto trunco, pero creo que hay que ponerle el cascabel al gato y definir este asunto. No somos partidarios de la prórroga en la extensión del trabajo de la comisión y creemos que lo que tiene que hacerse es tomar decisiones y asumirlas”, señaló.

“El gobierno encara este proyecto que fue largamente dilatado en este país hasta [José] Mujica hablaba hace 10 años hablaba de la imperiosa necesidad de reformar el sistema, lo decía Danilo Astori. Bueno, este gobierno le pone el cascabel al gato y afronta la reforma, ahora si no están los votos porque hay partidos de la coalición que no se resuelven, que se vote y después cada uno asumirá la responsabilidad de sus actos ante la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, sobre el proyecto en sí, Schipani reconoció que aunque se presente el mejor proyecto de ley igual va a haber gente que está en desacuerdo porque, “por supuesto”, a “nadie le gusta trabajar más”, algo que es de “sentido común, de lógica pura”. No obstante, explicó que si la gente cada vez vive más y hay menos cotizantes por la baja en la tasa de natalidad, “no hay otra forma de hacer el sistema sustentable”, que es trabajar más años.

