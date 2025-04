Schelotto: “En lo coyuntural, deberemos reducir gastos superfluos y reorientar partidas”

Política

Falta menos de un mes para las elecciones departamentales de 2025, que se llevarán a cabo el domingo 11 de mayo, y en Montevideo, seis candidatos compiten por la intendencia.

Tres candidatos del Frente Amplio buscan mantener la continuidad del partido en la capital, mientras que la oposición, bajo el lema Coalición Republicana, propone tres candidatos distintos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Así, Montevideo Portal consultó a los seis candidatos por los principales temas presentes en el debate político, algunos de los cuales son de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

En este caso, es Salvador Schelotto, arquitecto, docente, y cuya candidatura fue impulsada por la Vertiente Artiguista.

¿Qué cambios puntuales necesita Montevideo en materia de transporte público? ¿Qué opina de la construcción de un tranvía?

Montevideo necesita encarar ya mismo un cambio de paradigma en la movilidad, para ser una ciudad más sostenible. Cambio que implicará una modificación estructural en materia de transporte público de pasajeros. No es posible abordarlo sin un enfoque sistémico, esto es transitando hacia una movilidad urbana sostenible que considere: una ciudad caminable y accesible; una ciudad segura y amigable para andar en bicicleta; un transporte público eficiente, considerando el ómnibus y los trenes de pasajeros; una integración multimodal del sistema; y un uso racional del automóvil individual.

En ese marco, la transformación del transporte público es la clave para mejorar en su globalidad la movilidad y revertir algunas tendencias que hoy preocupan. Ese cambio estructural tiene varios niveles de implementación.

En primer lugar, va de la mano de una iniciativa ya planteada por el gobierno nacional en términos de revolucionar el transporte metropolitano. Para ello es necesaria la creación de una nueva institucionalidad o autoridad metropolitana que incluya a las intendencias. Esa institucionalidad se hará cargo de las actuaciones en los ejes troncales metropolitanos (por lo pronto, el de 8 de Octubre-camino Maldonado-ruta 8 y el de avenida Italia-Giannattasio, para luego ir incorporando los restantes) y de las obras a realizar en la malla vial para facilitar un transporte ágil, cómodo y seguro.

Una vez encaminado ese nivel, se podrán mejorar las líneas alimentadoras y transversales, así como las líneas locales, aplicando las unidades que se vayan liberando del servicio.

Los cambios puntuales en el tránsito y la movilidad, como la pacificación de entornos escolares, la mejora de la señalización, etc., deberán estar alineados con esa visión estratégica.

En cuanto a la posibilidad de incorporar tranvías, es una idea que me seduce, pero si la consulta se refiere concretamente a la propuesta denominada “tren tram” debo abrir una interrogante, dado que esa solución en concreto me genera más dudas que certezas en cuanto a la opción manejada para resolver el eje troncal de Gianattasio-avenida Italia, vista la rigidez que conlleva.

¿Cómo pretende solucionar concretamente los problemas de basura y limpieza en la ciudad?

La situación de la basura ha llegado a un punto en que es intolerable para la mayoría de las personas. Todos los sondeos de opinión fijan en este tema la principal preocupación ciudadana vinculada a los servicios que presta la intendencia.

Para solucionar los problemas vinculados a la limpieza también en este tema hay que transitar a un cambio de paradigma en la gestión. Eso implica trabajo de cercanía con los barrios y comunidades locales, informando e involucrando a la población en todas las etapas del proceso; reducción del tiempo de permanencia de la basura en la calle; clasificación de los residuos en origen; reducción del volumen de los residuos mezclados y derivación de los materiales recuperables a las plantas de reciclaje; dispositivos de recolección diferenciados según áreas urbanas, que en mi propuesta hablo de 5 tipos de áreas diferenciadas y solución adaptada a situaciones específicas (asentamientos, zonas precarizadas, cooperativas y complejos habitacionales).

En consecuencia, rediseño de circuitos y frecuencias. En la etapa final, transferencia del sistema de recolección y limpieza a los municipios, y valorización energética de los residuos.

No es posible disociar este esfuerzo con el del gobierno nacional y en particular del Ministerio de Ambiente, en el que la ley de Envases y la ley de Residuos marcan rumbos claros en el marco de una apuesta a la economía circular.

Así como alinearemos el esfuerzo con la iniciativa “Plan Vale” relativo a la recuperación de los envases, implementado en conjunto con el sector privado, que el actual ministro Ortuño ha abrazado de modo entusiasta. Esto significará un gran impulso en la reducción de los residuos.

Además, debo recordar que he levantado la propuesta de realizar una acción enérgica y concentrada en los primeros seis meses de gobierno para sacar la basura de la ciudad y realizar una limpieza a fondo. Esto tiene como propósito lanzar una señal potente de cambio y reforzar el liderazgo de la intendencia en el tema, en tanto se implementen las soluciones de fondo detalladas más arriba.

Ante la delicada situación financiera de la IM, ¿qué medidas tomaría para mejorarla?

Austeridad ante todo, responsabilidad fiscal, y quiero estar encima de la gestión. Estar encima para mí es a la vez planificación y seguimiento cotidiano de la evolución de los ingresos y de los gastos. Cuando digo “Montevideo primero” es que quiero transmitir que la prioridad en toda nuestra gestión estará en la gente, en mejorar los servicios y en dar respuesta a las necesidades. Para eso no hay excusas ni se puede argumentar problemas circunstanciales.

La Intendencia de Montevideo tiene estructuralmente una base muy sana en cuanto a ingresos propios, destacándose en el contexto nacional, en la medida en que no depende de transferencias para atender sus gastos corrientes. Ello le permite ajustar y programar su ejecución presupuestal con una alta capacidad de decisión propia y autonomía para tomar decisiones.

En lo coyuntural, para salir en el corto plazo deberemos reducir gastos superfluos, reorientar partidas y direccionarlas a los objetivos prioritarios.

Al mismo tiempo estaremos atentos a la gestión de ingresos, procurando el cobro de deudas y atendiendo la captación de nuevos contribuyentes, en particular los que devienen de la incorporación de muchas nuevas viviendas al parque habitacional y el empadronamiento de nuevos vehículos particulares, para lo cual daremos facilidades.

En lo relativo al mediano plazo —nuestro período de gobierno— apostaremos a un equilibrio presupuestal y a un mejor balance de la composición del presupuesto, reduciendo gastos de funcionamiento e incrementando las inversiones.

En el caso de los programas de inversión en infraestructura y las grandes obras que la ciudad necesita es obvio que requieren un financiamiento a largo plazo, por lo que los compromisos adquiridos deben ser amortizados en más de una administración. Para eso es que se demandan mayorías especiales y acuerdos políticos y eso es correcto. Tengo mucha confianza en poder alcanzar acuerdos y que todos los partidos que estén representados en la Junta Departamental se sumen para respaldar nuestras iniciativas.

TV Ciudad ha sido objeto de polémica en la campaña de cara a la elección departamental. ¿Tendría cambios en su gestión en caso de ser intendente?

Entiendo que esa polémica es básicamente ruido menor. No comparto los cuestionamientos que he visto recientemente referidos a TV Ciudad y los interpreto como una actitud oportunista para generar artificialmente confrontación en relación a un tema que no es central para la población.

TV Ciudad es una institución central dentro del sistema de comunicación y de promoción y gestión cultural en Montevideo. Gestiona y custodia un patrimonio audiovisual único sobre la ciudad y el departamento y es un gran activo cultural al servicio de la población, que merece ser defendido y potenciado.

Toda gestión es continuidad y cambio, por lo que puedo responder que sí, que me gustaría introducir cambios y mejoras que apunten a la profesionalización de la labor comunicacional y a una gestión profesional del medio. Además, considero que los muy buenos contenidos que se producen y que responden además a un equipamiento técnico de alto nivel y a un personal muy calificado deberían llegar a públicos más amplios, por lo que se debe desarrollar una enérgica estrategia en ese sentido.

¿Cuál sería su actitud o impronta en el vínculo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom)?

Mi gobierno se apoyará en un equipo formado por personas que ocuparán los cargos de confianza del organigrama y un mínimo staff de asesores. En lo demás, me apoyaré en las y los funcionarios de la intendencia, en sus cuadros técnicos, administrativos y de servicio y, en general, en el funcionariado que tenemos. A ese equipo de confianza le encomendaré la tarea de fortalecer un relacionamiento fluido y productivo con las y los trabajadores de la intendencia.

En ese contexto, el vínculo con el sindicato es fundamental, que debe ser de un permanente diálogo e intercambio, respetando los roles y las competencias de cada quien.

Apuesto a la negociación colectiva y a poder alcanzar acuerdos que permitan ser sostenidos a lo largo del período de gobierno, no solamente en aspectos salariales, sino en otros como los relacionados a las carreras funcionales, la seguridad laboral, etc.

Tengo una importante experiencia de gobierno y de gestión en diversos ámbitos de la administración pública (intendencia, universidad, OPP, Ministerio de Vivienda), y en todos esos ámbitos he mantenido siempre un relacionamiento armónico y productivo con las organizaciones de trabajadores, aún en las ocasiones en que nuestros puntos de vista pueden haber diferido.

¿Qué prioridad le daría al arreglo y mantenimiento de calles y veredas en Montevideo? ¿Cómo lo financiaría?

Es la prioridad número uno para mí. Propongo un esfuerzo prioritario en inversión que afecte directamente en bienestar para las personas.

He presentado, el martes 1.º de abril, un conjunto de cinco prioridades para el plan de gobierno, dentro de las cuales una de ellas refiere a la movilidad y a un “plan veredas”. Este plan implicará a los ocho municipios montevideanos a lo largo de los 5 años de gobierno y tendrá tres tipos de actuaciones.

Primero, construcción de veredas en áreas de periferia urbana, borde urbano-rural. Municipios A, G, D, F, norte del E. Esto se realizará por contrato con empresas constructoras.

Segundo, reconstrucción de veredas en áreas urbanas centrales, intermedias y costeras. Municipios B, C, Ch, sur del E. Por contrato con empresas constructoras chicas y cooperativas de trabajo.

Y tercero, proyectos de detalle. Pavimentos peatonales y acondicionamiento en centralidades comerciales tradicionales: Paso Molino, Colón, General Flores, Cerro, Paso de la Arena, La Teja, Curva de Maroñas y Malvín Norte. Entornos en edificios educativos y servicios de salud. El total a implementar serían 40 proyectos en cinco años (8 por año promedio). Por contrato con empresas.

El total de la inversión que destinaremos a este objetivo será de US$ 75 millones en cinco años (US$ 15 millones por año en promedio). La financiación será mixta, principalmente con ingresos propios de la intendencia, a través de la creación del fideicomiso “Fondo Veredas”. El plan además implica monitoreo y gestión, revisión de la normativa obsoleta y dentro de esa revisión la actualización de los estándares constructivos.

En caso de ganar la elección, ¿tiene algún proyecto de obra concreto?

El mismo martes 1.º de abril la quinta prioridad que presenté refería al desarrollo urbano sostenible, considerando temas de inversión en infraestructura y de planificación urbana y territorial, con énfasis en proyectos ambientales e infraestructura verde.

En ese marco presenté la prioridad de activar a la ciudad de Montevideo a través de seis intervenciones específicas, seis proyectos urbanos de alta complejidad, obviamente sin excluir otros. Se trata de seis proyectos urbanos capaces de activar espacios abandonados o postergados de Montevideo, dinamizar su entorno y contribuir a resolver problemas complejos, articulando a la intendencia, el gobierno nacional, el sector privado y otras partes interesadas.

Estos seis proyectos son la reactivación del Parque Batlle, Estadio Centenario, Distrito Universitario y Médico; entorno de la Estación Central; entorno del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y Cerro Norte; entorno de la rambla Sur, predio Mauá y ex Compañía del Gas; Barrio Modelo; y creación del Nuevo Parque del Norte.

¿Qué opina sobre que las elecciones nacionales y departamentales se hicieran en una misma instancia?

En su momento vi como positiva la separación temporal de las dos elecciones y apoyé el cambio. Sin embargo, transcurrido ya un cierto tiempo, la experiencia muestra que el calendario electoral en Uruguay es excesivamente largo y desgastante. Para los actores políticos y también para el ciudadano común.

Por lo que vería con buenos ojos que se pudieran introducir modificaciones, aunque no estoy seguro de que la solución se logre al realizar ambas elecciones el mismo día. Siempre se deberá mantener la libertad del elector y la separación de hojas de votación.

Volver a la elección el mismo día puede traer complejidades adicionales, entreverar las campañas y diluir la relevancia de la elección departamental y municipal. No tengo una posición concluyente sobre el tema, pero estoy proclive a estudiarlo.

