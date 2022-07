Scelza, Sergio Puglia, Gerardo Nieto y otras figuras en favor de la tenencia compartida

Locales

El próximo martes se votará en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el proyecto de tenencia compartida “Corresponsabilidad en la Crianza”, que cuenta con el apoyo de todos los miembros integrantes de la coalición.

Organizaciones sociales han cuestionado la normativa señalando que es una “ley innecesaria que daña la infancia”. En esta línea, denunciaron que de aprobarse este proyecto “se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.

Sin embargo, desde la organización Familias Unidas y en favor de la propuesta oficialista de tenencia compartida, se difundió un video con la presencia de personalidades públicas, políticas y profesionales que brindan su apoyo a esta campaña por “Corresponsabilidad en la Crianza”.

En el audiovisual, el periodista deportivo Juan Carlos Scelza comienza con una pregunta: “¿Sabías que en Uruguay miles de niños y niñas están alejados de sus padres?”; y quien continúa es el cantante Gerardo Nieto que señala que “uno de sus padres le impide a sus hijos relacionarse con el otro”, mientras que Mercedes Vigil agrega: “La obstrucción de vínculos atenta contra el derecho humano de los niños”.

En la misma línea, el abogado Renzo Gatto, indica que “el niño o niña necesita de un vínculo de amor para crecer sano y saludable” y es el diputado por el Partido de la Gente quien añade que “el niño tiene derechos y hay que respetarlos: tiene derecho a estar con su padre y con su madre”.

Por su parte, la actriz Abigail Pereira, relata que “los abuelos quieren ver crecer a los nietos, pero hay abuelos que fallecen sin poder verlos por mucho tiempo”.

“Algunos no vuelven a verse por muchísimo tiempo”, acota el periodista Federico Leicht.

En tanto, la diputada por Cabildo Abierto, Inés Monzillo, quien se manifestó en reiteradas ocasiones a favor del proyecto, sentenció que “los obligan [a los niños] a decidir entre uno o el otro [padre o madre]”.

El chef y comunicador Sergio Pública, resalta que “es muy dañino, desde todo punto de vista, que tomen al niño como un rehén”. La correligionaria de Monzillo, Elsa Capillera, agrega a su vez que el niño “necesita de un ambiente de amor para crecer sano y saludable”.

El mensaje cierra con la palabra de la psicóloga Silvana Giachero: “Si tú estás enojado con tu pareja, tus hijos no tienen la culpa”.

Del otro lado

En contraparte, la activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y fundadora de Otras, Karina Núñez se mostró en desacuerdo dicho proyecto de ley, y reparó en que el hecho de ser proxeneta no “inhibe” de tener la patria potestad.

La activista dijo a Montevideo Portal que, en una de las reuniones con la organización, particularmente en una charla con mujeres migrantes, surgió un planteo en torno a este proyecto y "literalmente" una de sus compañeras "se largó a llorar" porque "implica que la obliguen a que tenga que volver a llevar al niño que a que el padre lo vea y que el padre sepa donde ella está ahora".

En este sentido, contó que el padre del niño forma parte de una red de prostitución de la que su compañera fue "rescatada" y que si el proyecto se aprueba "va a tener que revincularlo sí o sí". "Y se lo sacan del país y cuando se lo saquen no sabe si lo traen de vuelta y si se lo llevan ella se va a tener que ir con él a la red", lamentó.

"El ser proxeneta no es algo que jurídicamente los inhiba de tener la patria potestad en la reglamentación, por lo tanto, ellos no cometen ningún delito por ser proxeneta, por haber sido acusados por proxenetismo, porque no está visibilizado dentro de la forma de violencia, no está explicitado", explicó.