Policiales

Sayago: quiso impedir el robo de la moto de su hijo y lo mataron de un tiro

Un hombre de 44 fue asesinado anoche durante un intento de robo en el barrio de Sayago.

Según información preliminar divulgada por el comunicador Santiago Bernaola, el hombre se encontraba en su casa y vio desde una ventana a dos sujetos que intentaban llevarse la moto de su hijo.

El dueño de casa salió de la finca e intentó impedir el robo. Fue entonces cuando uno de los delincuentes le efectuó un disparo en el abdomen, impacto que resultó mortal.

De acuerdo con el citado reporte, los mismos sujetos habían intentado, previamente, robar otra moto, pero no lo lograron.

La Policía analiza ahora las cámaras de seguridad de la zona en procura de identificar y localizar a los criminales.