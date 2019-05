Sartori aseguró que donará su sueldo en caso de ser presidente

Política

El precandidato nacionalista dijo que si no gana la interna asumirá como diputado o senador, porque "vino para quedarse".

El precandidato nacionalista Juan Sartori estuvo esta mañana en el programa Exitorama, de CW33 Florida, en el marco de su campaña para las internas, que lo llevó hoy a ese departamento.

Allí, aprovechó para anunciar que en caso de ser presidente donará íntegramente su sueldo, una medida similar a la que tomó José Mujica, que donó la mayor parte de su salario presidencial. "Me comprometo a donarlo, porque puedo, y ya va a ser un primer ahorro. La gente quiere demostraciones de los políticos. Uno de mis objetivos es dar un ejemplo", dijo.

También fue consultado sobre su futuro político en caso de no ganar la interna nacionalista, como vaticinan las encuestadoras y aseguró que vino para quedarse.

Señaló que no tiene deudas, y consultado sobre las que mantenía una de sus empresas con el Banco República, respondió: "Al BROU hasta le hemos adelantado pagos, el último de diez millones de dólares"

Criticó al Frente Amplio, que a su juicio "solo quiere subir los impuestos" y reiteró su promesa de crear 100.000 puestos de trabajo, porque quiere "evitar que los jóvenes se vayan del país". "Administrando bien se puede ahorrar en una cantidad de cosas superfluas y usarlo donde hay grandes problemas sociales, como los jubilados", dijo.

"Lo que la gente no quiere son los mismos políticos de siempre (...) Esto se dio en todas partes del mundo. El político de carrera, que pasa 30 o 40 años en un Parlamento para luego ser candidato no corresponde más al mundo de hoy. La gente quiere perfiles distintos, de gente que conozca más su vida cotidiana, que haya vivido el mundo real (...) y no tanto de la burbuja de la política tradicional", opinó.

Definió a Tabaré Vázquez como un "presidente que no trabaja" y que hizo promesas que no cumplió. Consideró que ganará las internas nacionalistas, porque aún faltan 35 días en que dejará "el alma en la cancha".



Sartori apuntó que "no es una mala idea" achicar la cantdad de senadores y diputados, y cree que en el Parlamento "se puede reducir mucho el gasto"