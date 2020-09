Política

Sartori: “Prefiero que se quejen de vernos demasiado a que nos quejemos de no ver a nadie”

El senador Juan Sartori visitó este viernes el departamento de San José, en donde apoya la candidatura a intendenta de Ana Bentaberri. Durante la tarde, acompañado del dirigente de la 880, Cesar Durán, caminó por la peatonal principal de la ciudad, visitó el Club Atlético Universal y recorrió la ciudad de Libertad.

Consultado por la prensa local, Sartori se refirió al paro general del PIT-CNT llevado a cabo este jueves, al presupuesto y a la presencia del presidente de la República en el interior del país.

En cuanto a la crítica que generó el presupuesto, el senador blanco dijo, por el contrario, que el gobierno ha demostrado "una gran profesionalidad, una gran capacidad y una gran empatía" con el presupuesto nacional.

"Hoy la gente está más preocupada por tratar de trabajar y salir adelante que por andar haciendo paros por cosas que creo que ya se saldaron en la elección nacional y se van a saldar aún más en la elección departamental. Hay una gran cohesión alrededor de los uruguayos alrededor de cómo salir juntos de la pandemia más que andar con esas críticas que creo que no son constructivas, sino que lo que es constructivo es el diálogo parlamentario que se está llevando adelante en este momento en diputados y el mes que viene en senadores, para tener un presupuesto de unidad nacional", opinó el senador.

Por otro lado, en cuanto a la presencia del presidente de la República en el interior del país, dijo que lejos de ser una movida de campaña, "es una manera distinta de trabajar que se ha visto" desde el 1° de marzo: "Este gobierno nacional realmente tiene la descentralización de oportunidades como uno de sus principales objetivos", explicó.

Y agregó: "Algunos se quejan de que el presidente de la República esté visitando todos los departamentos, pero cuánto tiempo hacía que no veníamos a un presidente presente en cada uno de los lugares en los que tiene que estar. Lo mismo con los senadores del Partido Nacional. No es una actividad de campaña, es una manera de gobernar y hacer política, de estar en todo el país todo lo que sea necesario para poder impulsar a los departamentos".

Expresó que es fundamental estar en los lugares, para conocer las problemáticas de cada departamento. "No podemos olvidarnos que el interior es quien le dio la victoria al Partido Nacional. Nos van a ver trabajando de esta manera en los próximos cinco años", adelantó.

Por último, declaró: "Yo prefiero que se quejen de vernos demasiado seguido a que nos quejemos como antes de no ver nunca a nadie. No queremos un gobierno encerrado sobre sí mismo donde en realidad no se sabe bien qué están haciendo. Nosotros estamos trabajando en el terreno constantemente y vamos a enfrentar los problemas donde estén; que la gente sienta la presencia de todo el gobierno", finalizó el senador blanco.