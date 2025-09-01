Santa Rosa a pleno: alerta amarilla por “lluvias persistentes” en gran parte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que una perturbación atmosférica afecta el país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos.
Por esa razón, la institución emitió una alerta de nivel amarillo.
El aviso destaca que, en las zonas afectadas, se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes .
El fenómeno se produce en el marco de lo que se conoce popularmente como temporal de Santa Rosa, que llega a menudo entre el final de agosto y el inicio de setiembre, y que todavía incidiría sobre el territorio nacional durante algunas horas más.
El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:
