Santa Lucía: jóvenes organizaron evento ilegal de boxeo y terminó en gresca generalizada

Un grupo de jóvenes organizó en los últimos días un evento de boxeo sin los permisos correspondientes en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, y la jornada terminó en una pelea generalizada entre los asistentes.

Uno de los organizadores aseguró que el objetivo inicial del evento era juntar juguetes y ropa para niños carenciados de la zona, pero que se les “fue de las manos”. “Fue algo externo con lo que no contábamos”, dijo Víctor Orechia en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El hombre comentó que los peleadores contaban con casco, guantes y protector bucal para la pelea, pero “faltó el ring”. “En nuestra ignorancia, nunca pensamos que iba a haber gente que iba a malinterpretar lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros lo hicimos en un ámbito deportivo, pero en un momento la gente malinterpretó todo”, señaló.

A su vez, dijo que la organización que iba a recibir lo recaudado no lo hará por el episodio de violencia, pero que ya se contactaron con un comedor que sí lo recibirá. “Nosotros sí respetamos el deporte, pero la gente, como nunca lo practicó, no entiende eso, y nosotros no pensamos eso en ese momento”, afirmó.

Por otra parte, fue consultado por este hecho el alcalde de Santa Lucía, Leonardo Mollo, quien afirmó que desde el municipio se busca apoyar iniciativas deportivas, pero no aquellas que buscan “fomentar la violencia”.

“No queda claro quiénes son las personas que están detrás del evento. Ni que hablar, sabemos que se respaldaron o trataron de buscar el respaldo de una ONG de la zona que no fue así. Eso es una forma de ampararse detrás de algo que no está bueno. Nos contactamos con la comisión directiva de Abrigados y no estaban al tanto de la situación”, dijo el jerarca en diálogo con el citado medio.

