Sanguinetti sobre Astesiano: “No es la primera vez que aparece una banda de coimeros”

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló este martes que "no es la primera vez" que "aparece una banda de coimeros" en actividades emparentadas con el Estado, en alusión al caso de falsificación de pasaportes realizada por una banda que integraba el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

"No es la primera vez que aparece, llamémosle, una banda de coimeros, por llamarlo de un modo expresivo. Tantas veces ha ocurrido de gente que tramitaba jubilaciones o teléfonos, o lo que quiera llamarse, en otros tiempos. Fue eso. Había empezado antes de este gobierno, como se sabe. El único procesado que hay es el cónsul que había empezado en 2013 o 2014 con estos procedimientos de pasaportes", dijo Sanguinetti entrevistado en Arriba Gente de Canal 10.

"Luego esto, lo que era un caso solo de crónica policial, adquiere un volumen político a raíz de que el jefe de la custodia del presidente estaba allí", agregó.

Astesiano fue imputado en setiembre por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. En la causa también fueron imputados un escribano y un ciudadano ruso que, según la investigación de Fiscalía, participaban en la trama para entregar los pasaportes. Además el excónsul de Uruguay en Moscú, Stefano Di Conza, que estuvo en ese destino entre 2013 y 2018, también fue imputado por 14 delitos de fraude.

Sanguinetti valoró que la Justicia está actuando en el caso y remarcó que en Uruguay "las instituciones funcionan" y eso debe "tranquilizar" a la ciudadanía.

"Desgraciadamente la naturaleza humana, la vida administrativa, nos lleva a estos episodios. Pero no es blanco o negro; se derrumbó todo. No. Es un episodio negativo que en el país no se oculta, se investiga", dijo Sanguinetti.

"Si lo miramos desde el ángulo institucional, que un servicio de inteligencia subordinado al presidente de la República haga toda la investigación, informe al fiscal y no al presidente, y que este sea el primer sorprendido de la detención de su jefe de custodia, muestra hasta qué punto en Uruguay las instituciones funcionan con normalidad. Creo que eso en muy pocos lugares del mundo podía ocurrir", señaló el expresidente.