Sanguinetti por “política de extremos”: “A este tiempo, lo llamaría de incertidumbre”

El expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que al tiempo que vive el mundo en este momento el lo llamaría “tiempo de incertidumbre”, según dijo en la XXX reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo.

Sanguinetti participó en un conversatorio sobre los 40 años del retorno de la democracia, junto al expresidente del Gobierno de España Felipe González y al exmandatario chileno Eduardo Frei, en una actividad donde también estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“A este tiempo yo lo llamaría tiempo de incertidumbre. El tiempo dirá cómo se llamará. Lo que está claro es que hoy tenemos en cuestión los elementos básicos fundacionales. Tenemos en cuestión la soberanía, cuando hay invasiones militares como la de Rusia. Tenemos en cuestión los tratados, cuando abiertamente se actúa como si no existieran. Tenemos en cuestión la libertad de comercio con el retorno proteccionista. Tenemos en cuestión la propia democracia con los populismos que hay generado tantos altibajos”, afirmó Sanguinetti.

Por otra parte, el expresidente hizo hincapié en la “política de extremos” que se vive y dijo que esto se debe al “acortamiento del espacio de la centralidad del debate político”. En ese sentido, señaló que fuerzas políticas que fueron fundamentales en algunos países han estado cuestionadas por posiciones extremas de candidatos “casi sin partidos”.

Orsi, en tanto, aseguró que el mundo vive una “tormenta extraña” que nadie esperaba. “Más de una vez, a la vez que hablaban de democracia, incluían los temas de carácter social. Era como también diciendo: 'En algo le hemos errado a lo largo de la historia y tenemos que ver cómo salimos de eso y como lo resolvemos mejor'. Y lo que quizá y sí quizá nadie esperaba era una nueva tormenta y tan extraña como la que estamos viviendo”, señaló.

En una línea similar, González se refirió a “la geopolítica del caos”. “En qué va a quedar eso no lo sabemos. Se pueden anticipar cosas. Dentro de eso, en el mundo al que pertenecemos vivimos una crisis de gobernanza de la democracia”, puntualizó.

“Venimos incubando una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Pero lo que nos pasa hoy va mucho más allá. ¿Estamos volviendo a la República de Weimar? Yo creo que no. Este es un fenómeno que no conocemos desde hace tiempo”, añadió.

Con información de EFE.

