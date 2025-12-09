Sanguinetti dijo cuáles son “los tres sindicatos suicidas” del país y explicó por qué

Política

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti cuestionó al Frente Amplio (FA) y dijo que “el mayor problema lo tiene con el sindicalismo”. En esa línea, el líder colorado repasó tres sindicatos que son “suicidas” y sostuvo que desde “adentro” del oficialismo “están deseando” que no se mantenga su estabilidad.

“Deseo que el FA logre mantener la estabilidad, pese a todos los que adentro están deseando que ocurra lo contrario. El mayor problema lo tiene el FA con el sindicalismo, porque, así como hay uno —llamémoslo— normal, hay otros que son suicidas”, dijo el exmandatario en Arriba gente.

En ese sentido, Sanguinetti nombró a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y al Sindicato Único Portuario como “sindicatos suicidas”.

En el caso de los profesores de Secundaria, el expresidente dijo que a “las víctimas las vamos a ver en 20 años”, en referencia a los estudiantes. En cuanto a los trabajadores de Conaprole, dijo que “están desesperados por ver cómo funden” la empresa láctea y que “han logrado fundir al resto imponiéndole condiciones que no pueden cumplir”.

En relación a los trabajadores del puerto, Sanguinetti dijo que “el Uruguay no tiene industria de la pesca porque un sindicato resolvió que no la va a tener”.