Sanguinetti dice que fue cuestionado con “mala fe” desde el FA y le apuntó a Cosse

Política

El senador y expresidente colorado dice que la coalición se mantendrá todo el período y el Frente no se ha podido "acomodar".

En entrevista con César Bianchi en 970 Noticias, el dos veces expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, dijo que tras declaraciones al canal 4 en las que comparó el triple crimen de marineros en el Cerro con los cuatro soldados asesinados en una guardia en 1972, fue cuestionado con "oportunismo" y "una horrorosa mala fe" desde el Frente Amplio, y le apuntó directamente a la senadora Carolina Cosse.

"No hay nada peor que hacerle decir a uno lo que no dijo, o borrar lo que dijo, como fue el caso. Yo dije: Esto me hace acordar a aquel episodio cuando en plena democracia ocurrió ¡un hecho igual a este! Es decir, un conjunto de militares asesinados cobardemente cuando estaban haciendo guardia. Lo cual ha generado una gigantesca conmoción. Hubo una conmoción nacional, por alguna causa hasta los senadores del Frente corrieron hasta el Cerro. Es decir, se había producido un sacudimiento parecido al de aquel entonces. Y aclaré: en aquel momento el asesinato se produjo en un contexto de violencia política. Hoy estamos en un contexto distinto, y todo indica que es vinculado al mundo del delito. Eso fue lo que dije", sostuvo Sanguinetti. "Hubo oportunismo y male fe en el debate, que termina descalificando a los que la usan. Algunos senadores del FA como Cosse, a quien respeto, es una dirigente política respetable, pero hacer esta maniobrita de tomar solo una frase suelta y no realmente el sentido que tenía... Eso no es bueno, no le hace bien a nadie".

El senador, hoy de licencia por ser población de riesgo, valoró muy positivamente el liderazgo del presidente Luis Lacalle Pou en el gobierno, y recordó que fue él quien en mayo de 2018 se fue reunir al Parlamento con Lacalle Pou y Jorge Larrañaga para "plantar una semilla, que luego fue germinando", dijo en 970 Universal.

Con "tolerancia y flexibilidad, hacia adentro y hacia afuera" la coalición de gobierno ha funcionado, entendió el veterano dirigente colorado, secretario general de su partido. En tal sentido, el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración ha sido una prueba de fuego, dijo. "El Frente Amplio tuvo una retórica fuerte de oposición, pero terminó votando la mitad de los artículos... El FA no logró acomodarse bien en su rol (de oposición)", dijo.

Sanguinetti estimó que la coalición multicolor se prolongará todo el período de gobierno, porque todo aquel que calcule que saliéndose ganará algún rédito electoral no lo conseguirá. "Del éxito de la coalición depende el éxito de todos y cada uno de los partidos que la integran", sostuvo.

El líder de Batllistas se excusó por no querer hacer comentarios "ni directa ni indirectamente sobre los asuntos internos del partido", dado que como secretario general de la colectividad política tenía que velar por su unidad.