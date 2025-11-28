Sanguinetti confesó que se “agarró a trompadas” unas “20 veces” en el Palacio Legislativo

Política

El 2025 fue el primer año de una legislatura sin mayorías parlamentarias que estuvo marcado por episodios puntuales de violencia entre algunos representantes: desde un insulto homofóbico en plena sesión hasta un episodio que terminó con uno tomando del cuello a otro en los pasillos.

Las situaciones de tensión entre los parlamentarios uruguayos están lejos de ser nuevas. En el recuerdo de muchas personas quedó el incidente que protagonizó el expresidente Luis Lacalle Pou, quien “fue a buscar” a un diputado del MPP que lo trató de “atrevido” y de “oligarca puto”, pero dichos encontronazos ya sucedían varios años antes.

Uno de los dirigentes que se encargó de confirmar esto fue el expresidente de la República Julio María Sanguinetti. En una extensa entrevista, que se publicó este jueves en el semanario Voces, el exmandatario habló, entre otras cosas, del origen de la “grieta” en la sociedad y en la política uruguaya.

El colorado, que fue diputado entre 1963 y 1973, y luego senador de 2005 a 2010 y en 2020, habló en uno de los fragmentos de la charla sobre los “500 álbumes de fotos” que guarda en su casa. Entre dichos registros, hay una “foto horrorosa” de una entrevista que realizó junto a Wilson Ferreira Aldunate en Bolivia, en 1983.

Sanguinetti dijo que con el líder nacionalista no se pusieron “para nada” de acuerdo en delinear una estrategia única para el combate político a la dictadura. “Su tesis era golpear y golpear y que al final la dictadura iba a caer. En el país había una gran voluntad de salida y no retornar a los grandes líos que tuvimos; esa es una de las grandes cosas positivas que hubo, porque en estos días se habla mucho de la grieta”, comentó.

Consultado sobre ese término, el expresidente dijo que los que dicen que no hay grieta “no vivieron la política en Uruguay” y confesó que protagonizó varios enfrentamientos con golpes de puño dentro del Palacio Legislativo.

“Yo, no para mi gloria ni tampoco para mi vergüenza, porque eran los códigos de la época, me agarré a trompadas 20 veces en la cámara con varios. Con [Enrique] Erro tres veces. No me agarré a trompadas, yo lo trompeé a él”, relató.

El exmandatario dijo que en aquella época “era así” y se preguntó qué pasaría si eso volviera a ocurrir en la actualidad. “Yo le decía hoy a uno de mis colaboradores que si hoy se agarran a trompadas dos diputados en la cámara es una catástrofe. Titulares: ‘Se termina todo’. ‘¿Dónde está este país?’”, finalizó.

