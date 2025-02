Sanguinetti: La IM se transformó en “una gran cooperativa de sueldos”

Política

Esta mañana, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti publicó una nueva columna de opinión en el hebdomadario partidario Correo de los viernes.

El artículo en cuestión se centra en la reciente salida de Uruguay de la empresa nipona Yazaki, cierre que provoca la pérdida de más de un millar de puestos de trabajo.

“La decisión, tomada en Japón, alega dificultades de competitividad y la constante paralización por motivos sindicales que perturbaban la regularidad de las exportaciones”, señala el veterano político.

“Aún a la distancia de la situación particular, no creemos que ninguno de los dos factores aislados explique la situación. En tiempos de competitividad normal y ganancias razonables, puede haber más tolerancia para el forcejeo sindical, pero no cuando la situación es tensa. No dudamos que los exaltados dirigentes sindicales hablan convencidos porque en su pensamiento está estampado que toda empresa, y más si es extranjera, ‘se la lleva’. No se les pasan por la cabeza los reales factores económicos que operan, no miden que una empresa extranjera, si se ha instalado en un país de pequeño mercado pensando en la exportación, es porque está convencida de que su seguridad jurídica, el acceso a ciertos mercados y algunos beneficios estatales le ofrecen condiciones favorables”, considera.

“El desafío es que la exportación es muy exigente, los márgenes de ganancia difícilmente son amplios y la puntualidad en las entregas, un factor sagrado. Cuando esta difícil cadena empieza a rechinar, el hilo se corta por lo más delgado, o sea el país en que no hay razones de tamaño de mercado para persistir. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar si es que ‘se la llevan’ o ‘cuánto dejan’ en salarios, impuestos y actividad nacional que se pierden”, plantea el líder colorado.

En cuanto al nivel de inversión, Sanguinetti apunta que en Uruguay “anda siempre en torno al 17-18% en los últimos años, cuando América Latina alcanza un promedio del 21%. Si observamos el crédito, palanca de crecimiento, indicador de dinámica, este no pasa del 24-29% del PBI, cuando en América Latina es el 55”.

Para Sanguinetti, “el Frente Amplio, cuando gobernó, gastó mucho e invirtió poco. Desde la represa de Paso Severino que inauguramos en nuestra primera presidencia, no se agregó un metro cúbico de agua al sistema de la capital y en los 15 años del Frente, se habló y habló, como siempre, se proyectó, pero no se ejecutó, tal cual lo reconoció nuestro colega Mujica”.

En el mismo sentido, puso como ejemplo a Montevideo, “una ciudad hermosísima, con una Intendencia transformada en una gran cooperativa de sueldos, que no mantiene bien ni el pavimento ni de la rambla”.

Para el exmandatario, “la necesidad de inversión es clamorosa” en la capital. “Y eso, pensado en escala del país, [...] es el mayor dilema que tendrá enfrente nuestro presidente Orsi, con un elenco que está pronto para aumentar el gasto y no le oímos hablar de los caminos para estimular la inversión extranjera y nacional”.