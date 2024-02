Sanguinetti: FA vive “peligrosa euforia exitista” y “se siente en el umbral del gobierno”

Política

Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, publicó en las últimas horas una de sus habituales columnas en la publicación digital partidaria Correo de los viernes.

En su artículo, el veterano político fustiga al partido opositor, Frente Amplio, al que acusa de pretender regresar al gobierno sin contar con propuestas beneficiosas para la ciudadanía.

“El Frente Amplio, en una peligrosa euforia exitista, se siente ya en el umbral del gobierno, cuando no le ofrece a la ciudadanía ningún camino en este mundo de la economía digital y las polarizaciones políticas. Cambio real, sustantivo, ninguno, solo la repetición de generosos propósitos, por supuesto sin financiación. No se sabe de dónde saldrán los recursos para cumplir todos los sueños. Lo que ha sido la trampa mortal de todos los movimientos socialistas y populistas del mundo: pretender distribuir la riqueza que no existe. Y que no existe porque no se crea”, sostiene el dirigente colorado.

“En su programa oficial afirman, de entrada, que ‘recorre el mundo un auge de autoritarismo que también afecta a nuestra región’, lo que requiere ‘alianzas con los sectores democráticos y democratizadores’. Sin embargo, cuando la dictadura venezolana descalifica a la principal candidata opositora, en una deriva hacia la negación de la prometida elección, el Frente Amplio vacila y se escabulle. No es casual tampoco que los 1º de Mayo el PIT-CNT, que es la principal fuerza de apoyo, por no decir conductora, invita a sus ‘compañeros cubanos’, titulares de un totalitarismo mediocre, que ha condenado a Cuba a la pérdida de sus libertades y a una pobreza generalizada”, considera.

Líneas adelante critica los cuestionamientos surgidos desde el Frente Amplio a la reciente reforma de la seguridad social, y enfatiza que “Astori se aburrió de decir que era imprescindible actualizar el sistema”, y que “el economista Gabriel Oddone, hoy el más destacado de los intelectuales frentistas, ha sido categórico en afirmar que la propuesta de plebiscito constitucional que propone el Frente es ‘inadecuada, inconveniente e imprudente’ y que, si fuera por él, hubiera votado la ley en el Parlamento.

“¿Cuál es la propuesta alternativa? Ninguna. Se pasa sobre ascuas por el tema en el promocionado programa. Se reconocen los tres ‘pilares’, contributivo, solidario y de ahorro individual (no lucrativo). No se propone derogar las AFAP ni quedarse con el fondo, como lo hace la reforma que pretenden plebiscitar. Pero no hay una palabra sobre cómo darle sustentabilidad al sistema en los próximos años. El mayor programa social del país no merece nada de un partido que invoca el socialismo”, prosigue el columnista.

“Cuando se repasa el programa frentista, se encuentra una abundantísima propuesta de cosas que habría que ‘priorizar’, ‘profundizar’ o ‘promover’, como si no hubieran estado los últimos 15 años en el gobierno. Es una hermosa literatura de tono romántico”, ironiza.

Tras repasar las propuestas frenteamplistas en diferentes asuntos, Sanguinetti concluye que estas no ofrecen nada viable ni positivo.

“Frente a las realizaciones, solo sueños. Discursos. Cuando no esas cataratas de agravios en que suelen caer los primeros voceros de esa izquierda antigua y sin ideas, que solo reitera los caminos al fracaso que dibujan el derrotero de tantos países de nuestra América Latina, cada vez más lejos del mundo desarrollado”, concluye.