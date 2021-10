Política

Sanguinetti: “Uruguay es el de Artigas y Batlle, no de los Stalin y los Mussolini”

El exmandatario calificó de “arrogancia inédita” el slogan “La LUC no es Uruguay”, usado en la campaña pro referéndum.

“No es aceptable que el Frente Amplio y el PIT CNT, que siempre fueron lo mismo pero ahora ya no se maquillan, lancen una campaña diciendo que ‘La LUC no es el Uruguay’", expresó Sanguinetti en la publicación partidaria Correo de los viernes.

El dos veces presidente consideró que la Ley de Urgente Consideración (LUC) es una norma “discutida desde antes de asumir el gobierno, con bases que fueron y vinieron, discutidas durante meses, con normas que se debatieron ampliamente en ambas Cámaras” y que “conforme a un procedimiento constitucional, podrá impugnarse, como se hace, pero no deja de ser un respetable ley”.

“Quienes la aprobaron y quienes la defendemos, con sólidas razones, somos tan demócratas y uruguayos como el que más. Por lo menos más que los que escribieron y difunden ese eslogan”, aseveró.

“Cuando en una arrogancia inédita ahora se pretende que la ‘LUC no es el Uruguay’ estamos retornando al lenguaje totalitario de los nacionalistas autoritarios de todos los tiempos. Ellos son la patria... El resto no lo somos. La ley no es el país... Ellos lo dicen... Ellos califican o descalifican”, expresó el referente del Partido Colorado.

“Ya nos proscribió una dictadura. No nos va a proscribir el sentimiento antidemocrático que anida en un partido político que se asume como el monopolio del interés público”, criticó.

“Les guste o no, la LUC es el Uruguay, como toda norma válida adentro del Estado de Derecho, ley de la República, norma vigente, que aplican hoy los jueces. Ley unánime no, como muchas otras, pero tan uruguaya como el referéndum que lo impugna y el voto que daremos en contra de ese recurso para preservar su vigencia”, añadió.

Todos somos la patria, como dice Borges. Y este Uruguay es el de Artigas y Batlle. No es de los Stalin y los Mussolini. No es de los Che Guevara, que hicieron una revolución en contra de la tiranía y terminaron fusilando”, concluyó.