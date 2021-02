Sanguinetti: "El FA es un organizador de catástrofes, quiere gastar mal, tirar plata"

Política

"El Frente Amplio es un organizador de catástrofes", dijo el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. "Cuando en 2014 los mercados internacionales estaban en la normalidad, (el FA) estancó el país y entregó un país estancado con un déficit fenomenal. Hoy su única mentalidad es gastar y gastar. Ese gastar. ¿es atender necesidades reales de la sociedad o simplemente es aumentar el déficit y seguir cada día peor?", se preguntó en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

El doctor Sanguinetti volvió a menospreciar la idea de la renta básica universal que ha pedido reiteradamente la oposición y la central sindical desde hace 11 meses. "Si le hubiéramos hecho caso al Frente en abril y mayo del año pasado cuando largaron esto de la renta básica universal para 300.000 personas -1.500 millones de dólares en cuatro meses-, si los hubiéramos gastado, no hubiéramos generado empleo. Sí le hubiéramos dado un alivio a esas 300.000 personas en cuatro meses, después lo hubiéramos tenido que cortar como le está pasando a Brasil ahora, y el país hubiera afrontado esta prolongación de la pandemia, en una situación de crisis. Porque hoy sí no habría margen de nada. Es la imprudencia de esos titulares dirigidos a halagar el oído de la gente, titulares que pueden ser nefastos", calificó.



Sanguinetti, vocero del histórico partido, repasó las principales ideas de un paquete de medidas que la colectividad política le presentó al presidente Lacalle Pou. Las medidas están enfocadas en alimentación, asignaciones familiares y desempleo. Entre otras cosas, proponen extender el subsidio de desempleo de modo que hasta octubre no cese ninguno y ampliar el subsidio por desempleo flexible para trabajadores a medio horario. También proponen generar un "programa de trabajo solidario" para asistir a trabajadores informales durante seis meses. También proponen profundizar los actuales programas de alimentación para personas vulnerables.



Bianchi le marcó a Sanguinetti que, de todos modos, tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio coinciden en pedirle al gobierno que "gaste más" para contrarrestar los efectos de la pandemia. "El titular es ese", dijo el periodista. "Ese titular es correcto", concedió el secretario general del Partido Colorado. "Pasa que ellos hablan de gastar mal, disparatadamente, tirar plata, lo cual saben porque así fue que despilfarraron ingresos de 2004 al 2014 y entregaron un país en déficit. Y en un país que, nos desayunamos, tenía 300.000 personas que no tenían la menor asistencia social".



"Su reflejo siempre es gastar y gastar. No estamos proponiendo Anteles Arenas o cosas que no son necesarias... Nosotros lo que decimos es que hay que gastar focalizadamente. Y eso se ha hecho, y se ha hecho bien, y por eso no ha habido hambre, y por eso, a esas 300.000 personas que el Frente dejó sin ninguna formalidad de protección social, se les ha llegado. Una cosa es gastar un poco más y focalizadamente y otra cosa es gastar indiscriminadamente", concluyó.