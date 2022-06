Política

Sanguinetti: “El FA, después de 100 años, descubrió el batllismo y todavía no lo entiende”

“El Frente Amplio, 100 años después, descubrió el batllismo. Le costó un siglo entenderlo, y todavía no lo entiende, porque está defendiendo las empresas del Estado al modo en que se concibieron en la época de Batlle (y Ordóñez). ¡Batlle era un reformista, que adaptaba las cosas a los tiempos históricos!”, dijo Julio María Sanguinetti en la entrevista de 970 Noticias, con César Bianchi.

Y continuó: “Por ejemplo, el Banco República nació en competencia con los bancos extranjeros, el Banco de Seguros, en cambio, él lo propuso como un monopolio y después terminó en una suerte de oligopolio legal; hoy en cambio, está en competencia. El FA sueña con aquellas empresas monopólicas. Hoy, en un mundo global, en un mundo competitivo, hoy que tenemos que darle a la producción y al ciudadano los mejores elementos de competencia, eso es impensable”, sostuvo.

“Los que defendemos las empresas públicas las defendemos en competencia. Las queremos en competencia, no en monopolio, para que queden esclerosadas, estancadas, e ineficientes. Mire Antel, en nuestra primera presidencia, en 1989, abrimos la competencia cuando apareció el Movicom, como se llamaba entonces al celular. Y luego Antel saca su línea Ancel. Después aparecieron otras. ¿Y eso le hizo daño a Antel? No; eso le hizo bien a Antel, al país, al ciudadano, que hoy tiene opciones. Y ahora la LUC las amplió, porque les permite cambiar de empresa manteniendo el mismo número”, amplió el ex presidente, y actual secretario general del Partido Colorado.

Sanguinetti dijo que su colectividad no quiere la “privatización tatcherista”, pero tampoco “la esclerosis de un FA que se dice progresista, pero lo que quiere es un batllismo trasnochado, un conservadurismo”.

Finalmente, el dos veces presidente de la República dijo que su Partido Colorado cumple un rol “de propuesta y garantía” en esta coalición. Dijo que su fuerza política no ha tenido “suerte” con los candidatos, y mencionó los ejemplos de Pedro Bordaberry y Ernesto Talvi, quienes se alejaron de la actividad política.

Y cuestionó al FA: “Está en una posición demasiado agresiva, equivocada, maximalista: referéndum, cambios constitucionales, es demasiado agresivo, demasiado refundacional. Estamos en la mitad de un gobierno, contribuyen a que la gente viva confundida. Señores: hubo dos años de pandemia, guerra universal, miren el mundo, está incendiado… Y este gobierno está manejando las cosas con equilibrio, con prudencia, con éxito”.

Sanguinetti está presentando su libro La fuerza de las ideas. La impronta del Estado batllista en la identidad nacional, de Penguin Random House.