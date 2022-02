Sanguinetti: “Agrupaciones gremiales como Fenapes son conservadoras y reaccionarias”

Política









El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que el cambio en la gobernanza de la educación previsto por la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue un gesto “absolutamente progresista”. En entrevista con César Bianchi en 970 Universal agregó: “Las gremiales de la educación, encabezadas por Fenapes, son agrupaciones conservadoras, yo diría reaccionarias, resistentes a todo cambio, que no respetan la laicidad, que hacen cuestión de seguir haciendo propaganda adentro de los liceos, y en consecuencia, en la administración, es bueno que no estén (los sindicatos)”.

“Se ha demostrado en Secundaria con Fenapes lo que fue: los abusos, las falsificaciones de horas para no trabajar, el abuso de los dirigentes, la subordinación de los jerarcas que nombraba el Codicen, que no tenían ninguna fuerza frente a los sindicales porque le ponían 50 tipos en la puerta o le ponían un cartel. ¿Esto significa quitarles voz a los profesores? No. En el Codicen hay dos representantes electos por los profesores. La voz de ellos está en el lugar donde tiene que estar: en el lugar donde se dan las orientaciones generales, donde se establecen los programas. Luego, en Primaria, Secundaria y UTU se fue a un director general. ¿Para qué? Para que haya una coherencia en la administración y para que administre aquel que responde al a orientación del Codicen, y no a las agrupaciones gremiales que han sido un factor de retroceso”, agregó el secretario general del Partido Colorado.

Ahí, Sanguinetti citó al hoy coordinador por la campaña del Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, Esteban Valenti, quien había sido nombrado por Bianchi en la entrevista anteriormente. “Podrá encontrar expresiones de Valenti cuando dijo que los mayores enemigos de la educación pública son las gremiales de la educación, porque hacen que la gente más modesta se rompa toda para ir a la escuela privada por la inseguridad, por los paros. Lo dijo él mismo. Él ha dicho lo que yo pienso”, sostuvo.

El veterano dirigente político -dos veces presidente de la República- también se refirió a los que cambios que entiende ha habido en materia de seguridad y en libertad, gracias a la LUC vigente. “El Frente Amplio ha pronosticado un cúmulo sucesivo de catástrofes apocalípticas que iban a ocurrir, y no ocurrieron. Y, en cambio, ha habido beneficios”, añadió.

Por ejemplo, se refirió al régimen de alquileres y la nueva alternativa que propone la LUC: “Se monta una mentira colosal diciendo que ‘se ha cambiado el sistema de alquileres’. ¡No se cambió nada! La ley de alquileres es la misma, los desalojos son los mismos, los plazos son los mismos. Lo que se agregó fue una opción para la gente que no tiene garantía, y como los propietarios no arriesgan si no hay una garantía, bueno, un mecanismo adicional para que los alquileres puedan también alquilarle a alguien sin garantías. Es un derecho más”, dijo.

“Se dijo que habría gatillo fácil. Casi que la Policía iba a andar a los tiros, matando gente. ¡La LUC se está aplicando hace 18 meses! Hubo 37 abatimientos de delincuentes, cuando en el mismo lapso del FA hubo 45. Quiere decir que no hubo gatillo fácil. La apocalipsis que pronosticaron no se dio”, sentenció.